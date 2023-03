Fermato durante un controllo di routine, aveva in auto 250 grammi di cocaina

Genova. I carabinieri del comando provinciale di Genova hanno arrestato un albanese di 22 anni con l’accusa di traffico e detenzione di sostanze stupefacente. Lo straniero aveva 250 grammi di cocaina.

Il giovane, in Italia con un visto turistico, era alla guida di un’auto noleggiata ed è stato fermato durante un controllo di routine.

Alla richiesta dei documenti il ventenne si è innervosito e i militari hanno deciso di approfondire il controllo perquisendo lui e l’auto. Gli accertamenti hanno portato alla scoperta della droga, di materiale per il confezionamento delle dosi da spacciare e contati, ritenuto frutto dello spaccio.

Tutto è stato sequestrato. Lo stupefacente avrebbe consentito la produzione di centinaia di dosi da destinare ai singoli consumatori o a una rete di piccoli spacciatori.

Sempre nel corso dell’attività di controllo del territorio i carabinieri hanno arrestato anche un egiziano di 25 anni trovato in Sottoripa con 25 grammi di hashish già suddiviso in dosi pronte per la vendita.