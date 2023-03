Far West a Savona: polizia sperona auto in fuga, fuggitivo si lancia dal viadotto per scappare

Savona. Giornata movimentata a Savona dove la quiete cittadina è stata interrotta da un doppio inseguimento con finale ‘a sorpresa’. Il primo è terminato con lo speronamento della volante nei confronti di un’auto sospetta, mentre il secondo ha visto un fuggitivo lanciarsi giù da un ponte per evitare l’arresto.

Il primo episodio si è verificato pochi minuti dopo le 17 quando gli agenti si sono lanciati all’inseguimento di un’auto che, alla vista dei lampeggianti, si è data alla fuga. Nella corsa, le due macchine si sono scontrate con violenza. Subito dopo l’impatto, il guidatore della Lancia è scappato.

Pochi minuti dopo, intorno alle 17.30, un’altra auto della Polizia di Stato si è messa alle calcagna di una bici su cui viaggiava un uomo. Anche in questo caso, l’uomo in sella alla bici ha tentato far perdere le proprie tracce lanciandosi dal ponte. L’ipotesi è che possa trattarsi della stessa persona (o di una delle persone) che si trovava a bordo della Lancia.

Sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco (compresa un’autoscala), due ambulanze della croce bianca di Savona e una della croce oro di Albissola, l’automedica del 118, due pattuglie dei carabinieri e la polizia scientifica, che si sta occupando dei rilievi.

Nell’incidente sono rimasti feriti i due agenti a bordo dell’auto ed il conducente della bicicletta. Per consentire le operazioni di soccorso il traffico diretto verso il casello è stato deviato in via Pietragrossa.