Famiglie arcobaleno, sabato pomeriggio flash mob a Genova: “Non riusciranno a cancellarci”

Genova. A una settimana dalla grande manifestazione di Milano a sostegno delle famiglie arcobaleno, anche a Genova si sta preparando una manifestazione di piazza che si svolgerà sabato 25 marzo in largo Pertini a partire dalle ore 16.30 con le artiste Carola Perfigli e Gloria Pallotta. I partecipanti sono invitati a portare con sé una biro.

“Testimonianze, cartelloni e alla fine pugni con penna in mano levati verso il cielo, simbolo delle firme sui registri che non possono essere più apposte, per intervento delle Prefetture sotto la spinta del governo Meloni – spiegano gli organizzatori del coordinamento Liguria Rainbow -. Lo Stato Italiano non riconosce il diritto di avere figli e figlie al di fuori della famiglia tradizionale, a differenza di altri stati in Europa e nel mondo. Ma il cuore della questione è che nel momento in cui le famiglie LGBT+ si avvalgono all’estero delle tecniche di procreazione esistenti, una volta tornate in Italia non vengono accolte da quel substrato legislativo che difende i diritti delle altre famiglie”.

La commissione del Senato per le Politiche europee ha espresso un parere negativo che vale come veto sulla proposta del regolamento europeo che intendeva uniformare le procedure di riconoscimento dei figli in tutti gli stati dell’Unione. “Con il certificato europeo di filiazione tutti i minori avrebbero avuto gli stessi diritti, indipendentemente dalle condizioni della loro nascita, e avrebbero potuto muoversi tra i diversi Stati dell’Unione senza subire discriminazioni, avendo riconosciuti entrambi i genitori anche se dello stesso sesso. Con il voto del Senato si sanciscono le discriminazioni che vigono nei singoli Stati – nota il coordinamento -. Il ministro degli Interni ha ordinato ai sindaci di non trascrivere i certificati di nascita di figlie e figli di genitori omosessuali nati all’estero con la gestazione per altri o tramite procreazione medicalmente assistita, che significa in concreto negare l’esistenza di uno dei genitori (quello non biologico, volendo usare il linguaggio del secolo scorso per parlare di genitorialità) alla faccia della preminenza degli interessi del minore, criterio guida della Convenzione sui diritti dell’Infanzia. Chi ne paga il prezzo sono bambine e bambini”.

Ma all’origine della mobilitazione ci sono anche altre questioni. Alcune di carattere nazionale, come la proposta di legge per introdurre la perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadini italiani, “giusto per creare un clima di minaccia che sta facendo pensare a molte coppie se non sia il caso di andare via dall’Italia per far vivere i propri figli e figlie in un clima di maggiore accoglienza e civiltà” e il “discorso d’odio” che “ministri e deputati di Fratelli d’Italia e Lega” starebbero portando avanti contro persone LGBT+ e loro famiglie.

A livello locale, invece, nel mirino c’è il Comune di Genova che “non ha modificato la delibera di Giunta con la quale si dice di concedere l’affido di minori in esclusiva alle famiglie tradizionali e ai single”. Inoltre, “dopo avere vinto la causa che ha modificato la sentenza di primo grado e quindi tolto anagraficamente una madre a dei minori, il Comune di Genova si accanisce nel sostenere che nemmeno la stepchild adoption riconosce la madre che non ha partorito come secondo genitore”.

Liguria Rainbow ricorda anche il caso dell’ex consigliere regionale leghista Giovanni De Paoli, incriminato per aver detto “Se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno” al termine di un’audizione, recentemente assolto perché il fatto non costituisce reato. Infine “la beffa nel municipio di Quarto, dove è stata collocata una panchina blu, simbolo della bigenitorialità perfetta, quella del padre e della madre, che nei fatti intende rendere il genitore, sovente il padre, anche quando maltrattante o incurante comunque figura incontestabile per i figli. Vogliono cancellarci ma noi siamo indelebili, e lo dimostreremo“.