Famiglie arcobaleno, oggi flash mob in piazza: “Non riusciranno a cancellarci”

Genova. Presente anche Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay, alla manifestazione di oggi pomeriggio a Genova, “Giù le mani dai diritti! Giù le mani da figli e figlie delle famiglie arcobaleno!”

Appuntamento alle 16.30 in piazza De Ferrari con un presidio di protesta. A partecipare associazioni, famiglie e tante persone che in questi giorni stanno assistendo a “beceri attacchi che la politica muove a tutte e tutti noi” sottolinea Arcigay Genova.

“Testimonianze, cartelloni e alla fine pugni con penna in mano levati verso il cielo, simbolo delle firme sui registri che non possono essere più apposte, per intervento delle Prefetture sotto la spinta del governo Meloni” spiegano gli organizzatori del coordinamento Liguria Rainbow.

E proseguono: “Lo Stato Italiano non riconosce il diritto di avere figli e figlie al di fuori della famiglia tradizionale, a differenza di altri stati in Europa e nel mondo. Ma il cuore della questione è che nel momento in cui le famiglie LGBT+ si avvalgono all’estero delle tecniche di procreazione esistenti, una volta tornate in Italia non vengono accolte da quel substrato legislativo che difende i diritti delle altre famiglie”.