Ex mercato del pesce, Villa (Pd): “La giunta fallisce nell’obiettivo di lasciare inalterato il progetto iniziale”

Genova. Nel Consiglio comunale del 28 marzo scorso, il consigliere Pd Claudio Villa ha chiesto delucidazioni in merito ai due grandi volumi sorti presso l’ex mercato del pesce in fase di ristrutturazione.

“I due manufatti non rientrano nel disegno dell’architetto Braccialini e di fatto stravolgono il progetto originario del 1933”, spiega il Consigliere Villa. “Quest’intervento è stato realizzato senza una condivisione con il territorio. Sarebbe opportuno a questo punto dare, quantomeno, una spiegazione alla cittadinanza sulle ragioni che lo hanno generato. Siamo certi siano stati chiesti tutti i pareri del caso agli enti competenti, ma ci chiediamo come mai questi volumi non siano stati collocati all’interno della struttura originaria”.

“Dalla risposta dell’assessora Bordilli si apprende che questi manufatti conterranno delle cabine a servizio del quartiere, precedentemente collocate all’interno dell’ex mercato in luoghi considerati oggi non idonei. Non possiamo non notare che l’amministrazione ha, di fatto, fallito nell’obiettivo inizialmente dichiarato di non stravolgere il progetto originario. Rimane inoltre il dubbio che si sia scelto di non collocare tali volumi all’interno della struttura per lasciare spazio ad un altro supermercato in una zona della città già ampiamente servita, facendo così pagare a residenti e turisti il prezzo dell’ennesimo regalo ai privati della giunta Bucci”, conclude Villa.