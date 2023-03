Ex Ilva, Fim e Fiom firmano la proroga della Cigs: a Cornigliano cassa per 260 lavoratori a rotazione

Genova. Un altro anno di cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione aziendale per i lavoratori dell’ex Ilva. L’accordo è stato firmato oggi a Roma dalla Fim e dalla Fiom (e non dalla Uilm e dall’Usb) e rappresenta la proroga della cassa che era stata chiesta e ottenuta l’anno scorso dall’azienda.

L’ammortizzatore sociale riguarda un massimo di 3000 lavoratori al giorno di cui 2500 a Taranto e 500 negli stabilimenti del nord Italia. A Cornigliano il massimale prevede 260 lavoratori in cassa a rotazione.

L’accordo prevede che a tutti i lavoratori in cigs sia comunque inserita in busta paga la tredicesima. Inoltre mensilmente in ogni stabilimento si terrà un incontro di monitoraggio sui numeri (per garantire che siano ridotti in caso di picchi di lavoro) e rotazione e “abbiamo chiesto che venga specificato che l’accordo sulla cassa deve essere tenuto separato dalla discussione sul piano industriale” spiega il segretario della Fiom di Genova Stefano Bonazzi.

“E’ un accordo di tipo gestionale – aggiunge Bonazzi – che abbiamo scelto di firmare senza grande entusiasmo ma che comunque mette qualche soldo in più nelle tasche dei lavoratori e che deve essere accompagnato dalla ripresa della discussione sul piano industriale e gli investimenti. Per questo abbiamo chiesto un incontro urgente al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Il sindacato Usb ha scelto di non firmare l’accordo perché “nonostante i 680 milioni gentilmente offerti dal Governo con il nuovo decreto, non si è mai parlato di investimenti e di piano industriale, unico argomento è stato il rinnovo della cassa integrazione straordinaria” si legge in una nota, e annuncia una mobilitazione se non ci sarà un incontro urgente sugli investimenti.