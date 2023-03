Evoè Festival a Recco, non solo la focaccia col formaggio protagonista: showkooking e pesto

Recco. Un programma ricco quello dell’Evoè Festival. Arte gastronomica e prodotti di eccellenza arte gastronomica e prodotti d’eccellenza a Recco (Ge) in piazza Nicoloso sabato 25 e domenica 26 marzo dalle 10 – 12,30 e ore 14,30 – 18,30. Ingresso libero.

Si inizia sabato 25 marzo alle 11 con le eliminatorie del X Campionato mondiale del pesto genovese al mortaio (a Genova, marzo 2024) guidati dall’istrionico ideatore Roberto Panizza.

Dieci i concorrenti dalle più diverse provenienze che si sfideranno per la realizzazione del miglior pesto.

Raccolta adesioni fra il pubblico presente dalle 10 alle 10,30. Per informazioni e iscrizioni info@focacciadirecco.it

A seguire dal primo pomeriggio e la giornata successiva interviste a personaggi e opinionisti appassionati di cucina,chef del territorio ed in particolare di Genova e Liguria Gourmet che cucinano dal vivo raccontando le loro storie, curiosità ed aneddoti, trucchi e ricette. Presentazioni di prodotti e degustazioni guidate. Esposizione di prodotti Dop e Igp e certificati Genova Gourmet. Ultimo appuntamento delle due giornate, ore 18 circa: preparazione dal vivo della Focaccia di Recco Igp con i mastri focacciai recchesi e degustazioni al pubblico in platea.

Tanti prodotti presenti: il Peperone di Pontecorvo dop – il salame d’oca di Mortara igp – Roccaverano dop – i salumi dop Piacentini – il Basilico Genovese dop – Oliva dop Riviera Ligure

Prodotti Genova Gourmet:

Daniel Fida con lo zafferano rosso, curry e aromatiche; Crosa di Vergagni con lo sciroppo di rose e conserve alle rose; Cascina Fornacia con il miele e conserve alle rose, ai frutti e ortaggi; Zafferano dei Giovi; Associazione produttori allevatori Razza Cabannina ARPAC. Antichi ortaggi del Tigullio: Gli orti di Cortino e I Tesori Di Levante. Nocciole Misto Chiavari: Pasticceria Barbieri e Cooperativa Borgonovo.

E ancora l’olio Made in Recco con Novella & Vignolo Frantoio Oleario e il Frantoio Oleario F.lli Badaracco.

Interviste a opinion leader appassionati di cucina, ai produttori agroalimentari e gli chef che sveleranno i segreti delle loro professioni in un affascinante viaggio nel mondo della cucina, Uno spazio particolare alle tre DOP liguri di Assaggia la Liguria, Basilico Genovese dop, l’Olio Extra Vergine di oliva dop Riviera Ligure e l’Enoteca Regionale della Liguria.

All’accoglienza, in sala e all’assistenza agli chef, gli allievi dell’Istituto Alberghiero Marco Polo che ritroverà fra gli chef presenti tanti ex alunni. In chiusura delle due giornate, la preparazione della Focaccia di Recco col formaggio Igp con i focacciai recchesi del Consorzio e degustazione.

Guideranno gli intensi appuntamenti in programma dei due giorni di Evoè Festival.

Tinto (carismatico conduttore, con Federico Quaranta, del programma cult di Rai Radio Due Decanter e di tante altre trasmissioni televisive) e Lucio Bernini (direttore del Consorzio della Focaccia di Recco).

Molti i ristoratori protagonisti a Recco esibendosi in preparazioni di ricette esclusive:

The Cook Restaurant di Genova – chef Ivano Ricchebono

Boccon divino di Chiavari – chef Israel Feller

Gli Scogli di Chiavari – chef Alessandro Dentone

Le Cicale di Genova chef Matteo Costa

Insolita zuppa ristorantino di S. M. Ligure – chef Margherita Olivieri

Bruxaboschi di Genova chef Matteo Losio

Murena Suite di Genova chef Cristiano Murena

Zupp di Genova chef Paolino Paolo Ferralasco

Ortica di Pieve Ligure – chef Matteo di Moro

Il Genovese di Genova – chef Roberto Panizza

Trattoria dell’Acciughetta di Genova – chef Simone Vesuviano e Matteo Rebora.

Santamonica di Genova – chef Simone Lolli

Da Lino di Recco – chef Marco Mura

Manuelina di Recco – chef Francesco Giurato e Giulia Sicano

Da Ö Vittorio di Recco – chef Federico Bisso

Vitturin 1860 di Recco – chef Umberto Squarzati

Alfredo di Recco – chef Fabrizio Passano

Da Angelo di Recco – chef Alberto Olivari

Del Ponte di Recco – Max De Ferrari e Nico Quartulli

I Panificatori di Recco e i loro mastri focacciai:

Panificio Moltedo 1874 con Stefano e Mauro Conti

Moltedo G.B. Titta con Lorenzo Moltedo

Tossini di Recco con Luca Albarello