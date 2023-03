Escursionista morto a Portofino, il direttore del Parco: “Su quel sentiero 20mila persone all’anno e nessun altro grave incidente”

Genova. La prossima settimana il sostituto procuratore Elena Schiavetta ha disposto un sopralluogo sul sentiero noto come ‘passo del Bacio’ dove domenica scorsa ha perso la vita il 31enne elettricista Eros Coppola, precipitato per 20 metri in un tratto attrezzato con una catena sotto gli occhi della fidanzata. Il fascicolo di indagine è al momento di omicidio colposo contro ignoti per consentire alcuni accertamenti oltre all’autopsia sul corpo del ragazzo.

Ma intanto, se non arriverà la pioggia, il parco di Portofino è pronto per il pienone di turisti che nel fine settimana si avventureranno per i numerosi sentieri a due passi dal mare e che proprio in questi giorni hanno mandato mail e richieste all’ente per assicurarsi che il sentiero del Bacio non fosse chiuso. E non lo è visto che la magistratura al momento non ha disposto alcun sequestro.

La tragedia di domenica però non è certo dimenticata, come chiarisce il direttore del Parco di Portofino Federico Marenco: “Siamo senza parole e in rispettosa attesa delle indagini della procura, ma vogliamo ricordare che solo domenica per quel sentiero sono transitate 400 persone, come hanno rilevato gli ecocontatori, e in un anno ne sono passate 20 mila e quello di domenica è fortunatamente l’unico incidente mortale nella storia del Parco regionale di Portofino”.

Nessun rischio quindi? “I rischi ci sono eccome ma sono legati, in base a quello che ci viene riferito dai soccorritori, soprattutto al fatto che molti pensano di andare al mare arrivano sul monte in infradito, senza protezione per il sole, senz’acqua”.

Il vero boom c’è stato dopo il Covid. Il contatore del Semaforo Vecchio di San Fruttuoso nel 2022 ne ha contate appunto 20mila in discesa e 10mila in salita. Prima del Covid non superavano le 15 mila: “Molte persone hanno scoperto o ritrovato la voglia di camminare e stare all’aperto e i numeri delle visite si sono impennati però appunto in molti casi abbiamo rilevato sui vari sentieri comportamenti imprudenti, come famiglie con il passeggino o mamme con i neonati al collo, gente in infradito e perfino con i tacchi. Per questo nel corso degli anni abbiamo implementato la cartellonistica informativa e dall’anno scorso l’accesso al sentiero delle Batterie ha un percorso di accesso obbligato con davanti un grande cartello che avverte dei rischi e ci sono altri cartelli lungo il percorso”.

Per Pasqua inoltre, di fronte alla probabile folla (“Se sarà bel tempo ci attendiamo un migliaio di persone” fanno sapere i tecnici del Parco) saranno allestiti dei punti informativi mobili per spiegare alle persone le possibili alternative tra i sentieri e anche i rischi. La linea del parco è quindi duplice: “Nessun allarmismo o tantomeno chiusure che fra l’altro non spettano a noi – precisa Marenco – ma un’informazione puntuale e chiara sui possibili rischi dovuto a comportamenti irresponsabili, anche se questo non mi pare sia stato il caso che ragazzo che ha perso la vita”.

L’idea di di un bypass oppure di un passerella per quel tratto di roccia al momento non è stato valutato: “Sono aspetti molto tecnici su cui dovremmo interpellare esperti del territorio, ma ribadisco che mai ci è arrivata voce che quel tratto non fosse sicuro o fosse in qualche modo scivoloso”.

“Certamente la putinga, il conglomerato che costituisce la roccia del monte di Portofino un po’ scivolosa lo è di suo e il passaggio e la salsedine possono incrementarne l’effetto” dice Fabrizio Masella, ex coordinatore del soccorso alpino della Liguria e oggi consigliere nazionale.

I soccorsi da parte del volontari del Cnsas sul monte di Portofino nel 2022 sono stati 40, di cui 35 hanno riguardato proprio i sentieri che da San Rocco arrivano a San Fruttuoso ma non sono stati incidenti troppo gravi: “Si tratta quasi sempre dii distorsioni, cadute da sentiero ma di lieve entità, ma anche disidratazione, spossatezza e colpi di sole”.

Molti di questi soccorsi sono quindi dovuti a imprudenza o scarsa conoscenza del territorio: “L’anno scorso abbiamo soccorso sul sentiero del Bacio alle 22 – ricorda Masella – una coppia con un bimbo di 5 mesi che aveva perso l’ultimo traghetto da San Fruttuoso e a cui qualcuno ha detto che in mezz’ora passando da lì sarebbero potuti tornare a San Rocco. E sempre l’anno scorso un turista tedesco che pensava di poter attraversare il sentiero delle catene con la bici in spalla”.

A febbraio invece, sul sentiero dei Tubi, un 71enne era scivolato da un tratto con la catena precipitando per 20 metri ma la caduta è stata frenata da un albero e l’uomo se l’è cavata con una frattura a un braccio. “Ricorso bene l’intervento anche per l’uomo – spiega Masella – aveva percorso il sentiero senza nemmeno inviare la richiesta al Parco e quindi nessuno sapeva fosse lì”. Per l’ex coordinatore del Cnsas Liguria quella si sottoporre alla stessa regolamentazione anche il sentiero del Bacio è una buona idea per due ragioni: “Da un lato in questo modo è più facile sapere quanta gente si trova su un determinato tratto e dall’altra perché chi fa la richiesta è quantomeno obbligato a leggere i vari avvertimenti sulla sicurezza e magari intraprende il percorso con maggior consapevolezza dei rischi”.

(Foto credits: Girovagando con Stefania)