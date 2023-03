Esalazioni tossiche all’istituto Caboto di Chiavari, Garibaldi (Pd): “Ragazzi costretti a studiare in un cantiere”

Genova. “Nelle ultime settimane gli studenti dell’istituto tecnico professionale di via Castagnola a Chiavari sono stati costretti a saltare le lezioni per caduta di intonaci, allagamenti e nei giorni scorsi una studentessa è stata portata al pronto soccorso per accertamenti a causa di esalazioni. Una situazione preoccupante e che mette a rischio non solo l’attività scolastica, ma anche la salute e la sicurezza degli studenti, dalla giunta di fronte a tutto questo mi sarei aspettato una maggiore presa di posizione e impegno nel verificare l’agibilità dell’edifico, invece l’assessore Scajola si è limitato a indicare che le responsabilità della verifica è della città metropolitana”.

Così il capogruppo del Partito Democratico Luca Garibaldi dopo la discussione in aula della sua interrogazione sui disservizi nell’istituto tecnico professionale Caboto di via Castagnola a Chiavari.

“L’assessore Scajola – prosegue Garibaldi – afferma che l’Istituto sia stato messo in sicurezza grazie a un intervento di due milioni di euro e che è fatto per far sì che la scuola sia sicura: peccato che ora non lo sia, e nei fatti sia un cantiere dentro il quale studiano i ragazzi. Come è stato possibile dare l’agibilità nonostante le evidenti criticità? Siamo di fronte a una vicenda da non sottovalutare, cosa che invece Comune e città metropolitana hanno fatto”.

“La giunta deve intervenire con più forza su questo problema e verificare con i suoi uffici la reale agibilità dell’istituto, per garantire agli studenti un luogo adeguato e sicuro dove studiare”, conclude Garibaldi.