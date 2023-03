Enoteca Squillari in via Vernazza: inaugurazione domani, 30 marzo, con degustazione

Genova. Apre il 30 marzo il nuovo punto vendita Enoteca Squillari di via Vernazza, angolo piazza De Ferrari L’inaugurazione si terrà giovedì 30 marzo dalle 16.30 alle 19.30.

Per l’occasione l’enoteca ha invitato alcuni produttori di vini liguri e piemontesi come Gionata Cognata, Paolo Tonti e Paolo Ferro. In abbinamento i salumi e formaggi del banco del fresco di Albaro, dove a cavallo del 2016/2017 è nato in via Trento il quarto punto vendita con ampio parcheggio per i clienti.

L’Enoteca Squillari è stata fondata nel 1946 a Sampierdarena e conta 5 punti vendita da Levante a Ponente.

“Siamo entusiasti − afferma Elvira Ackermann co-titolare delle Enoteche Squillari − un sogno diventa realtà. Finalmente possiamo coccolare i nostri clienti anche nel cuore pulsante di Genova. Una nuova apertura a iniziò primavera è un meraviglioso augurio per questo 2023. Non solo per la nostra Azienda, che continua a crescere, ma per tutto il territorio e l’indotto che ruota attorno ad ogni punto vendita. Anche per questo siamo felici di essere arrivati in piazza De Ferrari, contribuendo alla creazione di nuove opportunità di lavoro per numerose persone”.