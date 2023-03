Enduro, parte da Voltri la prima edizione di “Genova MTB Trophy”: attesi oltre 300 partecipanti

Genova. Il 25 e 26 marzo si svolgerà a Genova, tra Voltri e le sue alture, la prima tappa di “Genova Mountain Bike Trophy” Enduro.

Quella di Voltri è la prima di 4 tappe del torneo che si svolgeranno una al mese fino a giugno.

L’iniziativa è organizzata da 4 Associazioni Sportive Dilettantistiche, ovvero Ponente Outdoor, Montegazzo Outdoor, Turchino Outdoor, Righi Valbisagno Trail Crew (che sono federate insieme ad altre nel Consorzio Zena Trail Builders) con la collaborazione e il patrocinio di Federazione Ciclistica Italiana, IMBA Italia, ACSI Ciclismo.

Il Trofeo ha il Patrocinio del Comune di Genova, The Ocean Race – Genova The Grand Finale del Comune di Mele, e interessa il Comune di S. Olcese e i Municipi Centro Est, Medio Ponente e Ponente del Comune di Genova.

L’iniziativa è una grande novità per Genova. La città, con le sue colline che si gettano in mare, è il luogo perfetto per questo tipo di competizioni ed happening che coinvolgono migliaia di persone e che in Liguria hanno già altri tornei. Per questa prima tappa si prevede l’arrivo a Genova di oltre 300 partecipanti che, con famiglie ed amici, trascorreranno in città, a Ponente, giorni speciali. È previsto un forte interesse, vista la novità dell’iniziativa per la città, da parte di molti appassionati e curiosi.

La gara di Mountain Bike Enduro è una specialità che si corre in discesa, quindi molto spettacolare, e vince chi fa il tempo migliore nelle Prove Speciali cronometrate. Le categorie che correranno il prossimo fine settimana a Genova saranno divise in Bike “Muscolari”, attivate quindi solo dalla forza fisica, e le “E-Bike”, bici a pedalata assistita.

Saranno divise in 3 categorie (giovanissimi, esordienti, allievi) tra i 10 e i 16 anni, solo muscolari, gli Juniores, dai 17 ai 18 anni, e le varie categorie degli Adulti. Per ogni categoria sono previsti un 1°, 2°, 3° premio.

Le successive 3 tappe coinvolgeranno direttamente altri pezzi di città e saranno il 22- 23 aprile a Sestri Ponente, il 13-14 maggio a Mele, 10-11 giugno al Righi presso Forte Begato.

La prima edizione del Genova MTB Trophy è gemellata con la grande regata velica “Ocean Race”, che fra la fine di giugno e l’inizio di luglio arriverà a Genova per la sua tappa conclusiva. “È un grande onore per noi poter essere associati a tale grandioso evento, che vedrà Genova per 10 giorni capitale mondiale della vela, con una somma di visitatori che si assesta attorno alle 350.000 unità – commentano gli organizzatori – Le quattro tappe in cui è suddiviso il trofeo saranno gemel­late con altrettante regate della Ocean Race, e ne prenderanno il nome. Questo gemellaggio mette in evidenza una delle caratteristiche peculiari del nostro territorio, e della nostra storia, e cioè la continua commissione fra il mondo del mare e il mondo della terra, fra i pescatori e i contadini, fra i marinai e i camminatori, e oggi fra i velisti e i bikers. E le quattro tappe che costituiscono il nostro trofeo, avranno proprio la caratteristica di pedalare fra i monti e il mare, godendo di scorci e scenari che solo la Liguria, e in questo caso l’area alle spalle della grande città di Genova, può offrire”.

Il Consorzio Zena Trail Builders

Il Consorzio Zena Trail Builders racchiude molte Associazioni Sportive Dilettantistiche che operano sul ter­ritorio della Città Metropolitana di Genova, ed è nato con l’obiettivo primario di rendere la Città Metropolitana di Genova polo di eccellenza per l’outdoor, anche in vista del suo ruolo come Capitale Europea dello Sport nel 2024.

Il Consorzio è ufficialmente nato il 28 gennaio 2021, e copre con le sue ASD il territorio compreso fra il Passo del Faiallo e il Monte Fasce, estendendosi verso Nord alla Valla Stura e al territorio del Comune di Ceranesi.

Le ASD operano da diversi anni sul territorio, principalmente occupandosi della manutenzione, a titolo completamente gratuito, della vasta rete di sentieri che si ramifica nelle sue valli.