Endometriosi, sì unanime in Municipio Val Polcevera a iniziative di sensibilizzazione

Genova. “L’endometriosi è una malattia cronica che ogni anno colpisce circa il 10% delle donne e delle ragazze in età riproduttiva con conseguenze debilitanti ed effetti psicologici pesanti” dichiara in una nota Luciana Macera, Capogruppo Lega in Municipio V Valpolcevera.

“Questa patologia viene troppo spesso sottovalutata – prosegue Macera – Porre l’attenzione sul tema è doveroso da parte delle istituzioni attraverso l’impegno di varie associazioni, volontari e tramite campagne di sensibilizzazione”.

“Nella nostra mozione, votata all’unanimità, abbiamo chiesto di organizzare nel nostro Municipio banchetti informativi dove distribuire opuscoli, e di valutare la possibilità di dipingere una panchina di giallo, colore simbolo dell’endometriosi corredandola di una targhetta esplicativa che possa informare i passanti del suo significato” conclude infine.