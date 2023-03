Elezioni Sestri Levante, in campo la lista “Sestri per tutti” per il candidato sindaco Solinas

Genova. Entra ufficialmente in campo, in vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio prossimi, la lista “Sestri per tutti” a sostegno del candidato sindaco Francesco Solinas e che avrà quale capolista il consigliere regionale Claudio Muzio.

“La nostra è una lista di territorio, che riunisce persone provenienti da diverse esperienze, sensibilità e culture politiche e da diverse storie professionali, che condividono la stessa passione e la stessa determinazione per dare alla città, dopo tanti anni, l’auspicato cambiamento”, dichiarano i promotori di “Sestri per tutti”.

“Avremo dunque tra le nostre fila non soltanto figure istituzionali e con esperienza politica e amministrativa, ma anche molte figure civiche del mondo delle professioni, dell’associazionismo, del sociale, del volontariato, che si riconoscono nel progetto di rinnovamento presentato e rappresentato dall’ing. Francesco Solinas”, proseguono.

Come detto, capolista di “Sestri per tutti” sarà Claudio Muzio: “Quello a sostegno di Solinas è un progetto di coalizione a cui stiamo lavorando da tempo e con cui abbiamo cercato di interpretare e intercettare il desiderio di cambiamento che si respira a Sestri Levante. Lo abbiamo fatto senza frapporre steccati e senza preclusioni verso alcuno, mettendo al primo posto il territorio”, afferma Muzio.

“Nel comprensorio in cui sono stato eletto – aggiunge – io difendo le scelte dei miei elettori e dei sostenitori locali del partito, i quali a gran voce hanno proposto un percorso di territorio, che metta assieme la dimensione civica e quella politica. Proprio per questo ho voluto e dovuto e convintamente sostenuto questa scelta amministrativa che si riconosce nella candidatura a sindaco dell’ing. Solinas”.

“Su questa scelta io ci metto la faccia e la metto fino in fondo, alla luce del sole. Ho sempre fatto così e continuerò anche questa volta. Combatterò questa battaglia a Sestri Levante con tutte le mie forze: gli anni avanzano, ma lo spirito è quello di un ventenne. Desidero ringraziare pubblicamente tutte le persone che si candideranno nella nostra lista a sostegno di Francesco Solinas e i tanti amici che stanno condividendo questo progetto, riassunto graficamente nel nostro simbolo: una Sestri per tutti, dal mare alle frazioni, per un’amministrazione che apra le porte ai cittadini, che sia attenta ai quartieri e alle aree impropriamente chiamate periferiche, che dopo trent’anni porti aria nuova in Comune, per affrontare con spirito costruttivo e condiviso le tante sfide che attendono la città”, conclude il capolista di “Sestri per tutti”.