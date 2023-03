Elezioni comunali a Sestri Levante, anche Forza Italia a sostegno di Diego Pistacchi

Sestri Levante. Anche Forza Italia conferma, in vista delle elezioni amministrative di Sestri Levante, il sostegno a Diego Pistacchi, come candidato del centrodestra.

“Le elezioni comunali – dice Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia – rappresentano un’importante occasione per portare finalmente in tutto il Tigullio il buon governo del centrodestra. Per raggiungere questo obiettivo, Forza Italia è più che mai al fianco di tutti gli alleati e sostiene la candidatura a sindaco di Diego Pistacchi”.

“La scelta è stata condivisa con convinzione dall’intera coalizione di centrodestra, perché rappresenta una figura civica che da sempre si riconosce nei valori comuni del centrodestra, molto conosciuta e apprezzata sul territorio – conferma Carlo Bagnasco – Il centrodestra unito ha individuato in Diego Pistacchi il proprio candidato sindaco e anche Forza Italia tiene a sgombrare il campo da narrazioni non corrette”.

“Nessun altro candidato rappresenta il nostro partito e l’intera coalizione cui i cittadini hanno già affidato il governo dell’Italia e della Regione Liguria”, conclude.