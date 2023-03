Elezioni a Sestri Levante: a sostegno di Massucco la lista civica Sestri in Movimento

Sestri Levante. La lista civica “Sestri in Movimento” appoggerà il candidato sindaco Marcello Massucco.

Sarà guidata da Fabio Sturla, capogruppo uscente del M5S di Sestri Levante: “Grazie all’esperienza acquisita durante questi anni di Amministrazione e alla luce della nuova evoluzione, questa scelta si prefigge di portare Sestri Levante a essere da traino per tutto il Tigullio nella stessa direzione. La scelta della Lista Civica Sestri in Movimento è stata quindi fatta al fine di dare ampio margine di incontri e di obiettivi con altre realtà già esistenti nel Tigullio, coinvolgendo persone che si riconoscono, accomunate nei temi sociali, ambientali, e politici portati avanti in questi anni dal M5S”.

Sturla evidenzia un coinvolgimento sin dal principio: “La lista civica Sestri in Movimento ha contribuito sin dal principio a formare la squadra che sosterrà il candidato sindaco Marcello Massucco, dialogando e confrontandosi con le altre forze per giungere ad una sintesi di intenti che siamo certi avrà come risultato la Sestri Levante di domani. Marcello Massucco, in questi anni alla guida di Mediaterraneo Servizi, grazie al ruolo ricoperto e all’esperienza acquisita sul territorio tra gioie e dolori ha maturato la capacità di poter prendere decisioni con competenza e conoscenza approfondita della macchina comunale. Riconoscendo inoltre in lui le capacità di leader poiché, essendo a diretto contatto con la città e non per sentito dire, ha la corretta visione per mettersi alla guida di un’alleanza di liste civiche che ben rappresentano le diverse esigenze e peculiarità della realtà cittadina”.