Electropark 2023, ecco i primi nomi del festival: James Holden, MAry Lattimore e il pioniere Anthony Rother

Genova – Inizia a prender forma la line-up della dodicesima edizione di Electropark, festival di musica elettronica e arti performative in programma da venerdì 14 a domenica 16 luglio 2023 a Genova, uno dei centri urbani più affascinanti del Mediterraneo. I primi artisti a essere annunciati sono James Holden, Anthony Rother, Mary Lattimore, Toy Tonics Jam: Bárbara Boeing & Kapote, Authentically Plastic, Azu Tiwaline, No Plexus e Sara Berts. Svelato anche parte del calendario di performing acts, con “L’aura della Rosa” di La Rosa degli Eventi/Awra43, “Nachtzwemmen” di Jarne Van Loon e Lieselot Siddiki e “Uit|Een|Val” di Rosanne Tersteege e Yassine Belghanch. La line-up completa sarà svelata nelle prossime settimane.

Per tre giorni, Electropark Festival porta in diversi luoghi di Genova e nel Ponente e Levante cittadino musica elettronica dal vivo, spettacoli, dj set, performance artistiche multidisciplinari e proiezioni, con artisti di fama nazionale e internazionale. Il festival prende il via venerdì 14 luglio con un’anteprima gratuita al Mercato dei Pescatori della Darsena di Genova e, a seguire, un afterparty al Virgo Club di Sampierdarena. Il programma prosegue sabato 15 luglio sempre in Darsena, al Galata Museo del Mare, con afterparty al Bonfim Club di Nervi. Il Festival si conclude domenica 16 luglio con l’evento “Groove Island” in una località suggestiva del Levante ligure ancora da svelare. L’evento di apertura di venerdì 14 luglio alla Darsena è il solo a ingresso gratuito, mentre tutti gli altri (a partire da quello del venerdì sera al Virgo Club) sono a pagamento.

LINE-UP

Sono nove gli artisti della prima release di Electropark 2023, con programma e line-up completa che saranno svelati nelle prossime settimane.

Tra gli headliner il britannico James Holden, produttore, dj e fondatore dell’etichetta Border Community che, a sei anni dalla pubblicazione del suo ultimo album, presenta a Electropark il suo nuovo lavoro: “Imagine This Is A High Dimensional Space Of All Possibilities”. L’artista visionario e pioniere dell’electro Anthony Rother porta invece il suo iconico set hybrid electro, mentre la statunitense Mary Lattimore, con la sua arpa e l’ausilio di sottili e calibrati innesti di elettronica, realizza una ambient music languida, lunare e ovattata.

A Electropark 2023 partecipa anche Toy Tonics, etichetta di Monaco di Baviera che organizza anche le Toy Tonics Jams, feste in giro per il mondo dallo spirito euforico, all’insegna di sonorità house, disco e funk. In line-up due dj di Toy Tonics: il fondatore e resident delle Toy Tonics Jam Kapote e la dj brasiliana Bárbara Boeing. Da Kampala il dj, produttore e membro del collettivo e festival “Nyege Nyege” Authentically Plastic porta a Genova un set che fonde ritmi nord-ugandesi con sonorità acid, noise e industrial.

In line-up anche Azu Tiwaline, dj e produttrice francese di origini tunisine il cui stile fonde sonorità tipiche della musica del deserto africano con un’elettronica minimalista e ipnotica. Il duo queer di elettronica composto da Bec Plexus e No Compliments No Plexus presenta invece il nuovo progetto audiovisivo “Gen_Y”, in uscita a marzo 2023, che unisce sound design con forme canore non tradizionali e storytelling. Dopo la pubblicazione di “Braiding Fragments”, pubblicato sull’etichetta giapponese Muzan Editions, la compositrice e artista torinese Sara Berts porta a Electropark 2023 sonorità dense di elementi che derivano dal mondo naturale che si fondono con l’elettronica.

PERFORMING ACTS

Uno degli aspetti cardine dell’edizione 2023 di Electropark è la multidisciplinarietà: il programma comprende infatti anche diversi performing acts di danza, teatro e musica elettronica, come “Nachtzwemmen”, con quindici artisti belgi diretti da Jarne Van Loon e Lieselot Siddiki, “UIT/EEN/VAL” degli olandesi Rosanna ter Steege & Yassine Belghanch e “L’Aura della rosa”, spettacolo di La Rosa degli Eventi/Awra43 collettivo artistico vincitore della Call 2 action “Electropark 2023 – New Production Under 35” per promuovere la creatività emergente.

BIGLIETTI

Fino a domenica 2 aprile 2023 è possibile acquistare l’abbonamento Early Bird Full Pass al prezzo scontato di 50€ (incluso diritto di prevendita) sulla piattaforma Dice (https://link.dice.fm/a489783f4a33). L’abbonamento dà l’accesso a tutti gli eventi e spettacoli a pagamento dei tre giorni, dalla serata al Virgo Club di venerdì 14 luglio fino all’evento “Groove Island” di domenica 16 luglio. Da lunedì 3 aprile in poi costerà 65€ (Full Pass Standard ticket). L’abbonamento al Festival sarà disponibile fino ai primi di maggio, dopodiché sarà possibile acquistare soltanto i biglietti delle singole giornate. Tutti i tipi di abbonamento hanno una tiratura limitata.

HYPERNATURE

«Dopo i “Dreamworlds” della scorsa edizione – racconta Alessandro Mazzone di Forevergreen, direttore di Electropark – il tema di quest’anno è “Hypernature” e farà immergere il pubblico in un mondo dai mille colori e senza generi predefiniti, in cui arti performative, tecnologia, ambiente ed esseri umani si fondono e il dialogo tra le diverse discipline si intensifica. Anche questa edizione di Electropark è caratterizzata da una forte vocazione multidisciplinare, che da sempre contraddistingue il Festival, con proposte di carattere internazionale al fine di coinvolgere un pubblico più ampio e giovane. Vogliamo offrire tre giorni di musica e arte in diversi luoghi della nostra città e anche fuori dal centro cittadino, per dare la possibilità di trascorrere un weekend tra le bellezze di Genova e della Liguria».

Il tema unificante di Electropark 2023 è Hypernature: l’immersività e l’interazione tra mondi naturali e mondi derivati dalle nuove tecnologie esprimono una dicotomia apparente, che permette di far risuonare alcune delle questioni di oggi (sociali, climatiche, economiche, culturali).

Il titolo della programmazione di Electropark 2023 evidenzia la vocazione multidisciplinare del festival, che si esplica non solo attraverso l’ibridazione dei linguaggi, ma anche grazie alle tematiche affrontate nelle proposte in cartellone. Hypernature è un modus vivendi e operandi che ha caratterizzato in maniera trasversale la direzione musicale, performativa, culturale e filosofica degli ultimi anni, ispirandosi al pensiero della biologa, zoologa e filosofa statunitense Donna Haraway e all’ecofemminismo. L’emancipazione dell’individuo non conforme, femminile e/o queer rispetto ai generi, siano essi biologici o artistici, è il grande leitmotiv di questi nuovi anni Venti. Hypernature evoca il movimento ecofemminista di riappropriazione collettiva delle tecnologie e dell’ambiente, la necessaria trasformazione in una comunità solidale di cyborg postumani finalmente in armonia con la natura e con il mondo. Nel panorama della musica elettronica e dei linguaggi artistici e performativi più avanzati, la ricerca della fusione rivoluzionaria tra ambiente, tecnologia ed esseri umani è stata intrapresa straordinariamente in anticipo sui tempi rispetto ad altri ambiti e porta a un dialogo sempre più serrato tra discipline diverse.

ELECTROPARK

Nel 2022, Electropark e Forevergreen hanno portato a esibirsi a Genova ben 142 artisti, per un totale di 64 eventi in 20 location che hanno complessivamente registrato 32mila presenze. «Dal 2012 ci impegniamo quotidianamente per innovare l’offerta culturale della città – aggiunge Anna Daneri, co-direttrice artistica del festival – per proiettarla sul piano nazionale e internazionale, sostenendo con forza la cultura della musica elettronica e la sua grande potenzialità in termini di scambi, anche internazionali, a livello artistico e di linguaggi». Questi sono amalgamati nella programmazione in modo che, oltre alla promozione della creatività emergente e dei valori della sostenibilità, possano generare un importante indotto per la città dal punto di vista economico, sociale e culturale. «Proprio per questo – concludono Daneri e Mazzone – è un gran onore essere l’unico festival multidisciplinare a prevalenza musicale in Liguria riconosciuto dal Ministero della Cultura per il triennio 2022-24 e l’unico festival italiano ammesso alla rete internazionale “Green Deal Circular Festivals” sostenuta Ministero delle Infrastrutture e delle Risorse idriche olandese».

Attraverso un viaggio musicale con artisti e artiste di fama mondiale, dal 2012 Electropark valorizza l’identità, la storia e l’ecosistema di Genova, dando vita a una programmazione incentrata sull’ibridazione dei linguaggi artistici, la contaminazione culturale e l’apertura a nuove frontiere. Dalla sua nascita a oggi, Electropark ha portato a Genova l’avanguardia della musica elettronica internazionale, ospitando tra gli altri artisti del calibro di Andrew Weatherall, Ben UFO, Atom™, Caterina Barbieri, Or:la, Max Cooper, Shackleton, Legowelt, Laurel Halo & Eli Keszler, Robert Henke, Alva Noto, Massimiliano Pagliara, William Basinski con Evelina Domnitch e Dmitry Gelfand, Lubomyr Melnyk, Dasha Rush, Francesco Tristano, Lafawndah, Dj Marcelle, Invernomuto, Giant Swan, Joey Anderson e altri.