E’ morto Giorgio Bornacin, storico esponente della destra ligure dall’Msi al Pdl

Genova. E’ finito al San Martino ieri per un malore, l’ultimo di una lunga serie, e si è spento nella notte, a 73 anni, Giorgio Bornacin, ex parlamentare ed esponente di spicco della destra in Liguria. Nato a Omegna, in Piemonte, ma da sempre genovese, Bornacin aderì da giovanissimo al Movimento Sociale Italiano, prima alla Giovane Italia, poi al Fronte Universitario d’Azione Nazionale. All’inizio degli anni ottanta diventa capogruppo in consiglio regionale della Liguria per il partito “Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale” e lo resta sino al 1996.

E’ stato in quegli anni il punto di riferimento in Liguria della corrente di Almirante. Poi nel 1994 in occasione della svolta di Fiuggi aderisce ad Alleanza Nazionale con cui due anni dopo viene eletto in Senato. Nel 2001 sempre per AN diventa deputato. E poi di nuovo senatore nel 2006, confermando il proprio seggio nel 2008 ma questa volta con il Pdl.

Nel 2010 viene nominato coordinatore metropolitano del PDL di Genova. Il 29 marzo 2011, come ricorda la sua pagina di Wikipedia, ha co-firmato un disegno di riforma costituzionale per abolire la XII norma della Costituzione italiana, che vieta “la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”. Nel 2013 non viene ricandidato in Parlamento.

“Ho appreso con grande dolore della scomparsa di Giorgio Bornacin. Speravo che riuscisse a superare i malanni e gli interventi chirurgici. Purtroppo così non è stato. Lo ricordiamo con grande dolore ma anche consapevoli che Giorgio ha rappresentato, per me e per tanti di noi, un amico di sempre e per sempre e che non dimenticheremo mai per il suo impegno, per la sua determinazione, per il coraggio con cui, anche in anni difficili, ha saputo dare voce a giusti e i buoni ideali”, le parole di cordoglio del vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, con cui Bornacin era rimasto in rapporti.

“Con la scomparsa di Giorgio Bornacin se ne va un amico vero con cui ho condiviso non solo tanti anni di militanza politica ma anche esperienze personali che hanno reso speciale il nostro rapporto. Ai suoi familiari, ai suoi amici, alla nostra comunità le mie più sentite e sincere condoglianze”, il messaggio del presidente del Senato, Ignazio La Russa. “Con lui se ne va un pezzo della nostra storia” le parole ddel capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.

“Ci lascia un politico intelligente e capace, un uomo che ha portato alla politica buonsenso e concretezza – ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti – Una persona mai sopra le righe con un grande attaccamento per la sua amata Genova. Ai familiari, agli amici e a tutti coloro che lo hanno stimato e gli hanno voluto bene va il mio abbraccio personale, quello della Giunta regionale e di tutta la Liguria”.

Parole di dispiacere anche dall’ex ministro e sindaco di Imperia Claudio Scajola: “La nostra regione ha perso un personaggio politico di grande esperienza, che ha svolto la sua attività con forte impegno e determinazione, sempre contraddistinta da buon senso, equilibrio e lungimiranza”. Lo ricorda con affetto anche Gianni Plinio, a lui vicinissimo politicamente. “Amico fraterno di una vita. Con Lui scompare un pezzo importante e nobile della Destra politica genovese e la Liguria perde un politico di rara competenza e trasparenza”.