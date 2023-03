E’ morta Sofia Sacchitelli, la studentessa di medicina era diventata la paladina della lotta alle malattie rare

Genova. Sapeva di essere vicina la fine ed è per questo che aveva voluto dare vita all’associazione Sofia nel cuore, perché restasse qualcosa anche “dopo di lei”. Sofia Sacchitelli, studentessa di Medicina dell’Università di Genova, è morta a 23 anni nella notte tra domenica e lunedì a causa del raro tumore cardiaco che l’aveva colpita.

Nei giorni scorsi la ragazza era stata insignita della prima medaglia d’oro al merito della storia dell’Università di Genova. Un riconoscimento straordinario al coraggio della giovane che aveva deciso di non arrendersi e di trasformare il dolore in speranza e in un’occasione per la ricerca scientifica.

Insieme alla mamma, a sua sorella Ilaria, con la collaborazione della blogger Mariangela Guido, aveva infatti fondato l’associazione “Sofia nel cuore” che raccoglie fondi per aiutare i medici a studiare la sua malattia e trovare una cura.

Anche Genoa e Sampdoria avevano contribuito inserendo la patch “Sofia nel cuore” all’interno del colletto delle maglie e comunicato sui loro canali social l’iniziativa dell’associazione. Era stata solo una delle dimostrazioni di solidarietà.

Sofia aveva scoperto di avere un angiosarcoma cardiaco all’atrio destro, un tumore molto aggresivo e che colpisce una persona su 3 milioni, il 10 novembre 2021. “Ho chiesto al medico, perché io? E lui mi ha risposto: solo sfiga”. Così la ragazza raccontava quello che le era capitato. “Ma non voglio piangermi addosso, voglio fare qualcosa di utile”.

Il modo migliore per ricordare Sofia è quello di contribuire alla sua causa: sulla sua pagina social @sofianelcuore sono raccontati la sua storia e i suoi progetti. Si possono effettuare donazioni utilizzando il codice IBAN è IT56 M030 6909 6061 0000 0194 003.

Anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e la giunta regionale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Sofia Sacchitelli, e si stringono attorno alla famiglia in questo momento di dolore. “In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, la sorella Ilaria aveva preso parte alla maratona no-stop organizzata da Regione Liguria, raccontando l’impegno della sorella, offrendo la propria testimonianza di donna e parlando del lavoro che la sorella portava avanti per lo sviluppo della nostra società”, si legge nella nota.

“Addio a Sofia Sacchitelli, la giovane studentessa genovese che con coraggio aveva raccontato la sua malattia fondando l’associazione “Sofia nel cuore”. Un modo per raccogliere fondi per aiutare i medici a studiare il rarissimo tumore cardiaco che l’aveva colpita e trovare una cura. La sua eredità e la sua tenacia non saranno mai dimenticate, buon viaggio Sofia”, il messaggio del sindaco di Genova Marco Bucci.