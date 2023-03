E’ morta in ospedale la donna di 57 anni investita all’alba di ieri a Busalla

Genova. E’ deceduta oggi all’ospedale San Martino di Genova a causa delle gravi ferite riportate la donna investita ieri prima dell’alba a Busalla.

L’incidente era avvenuto alle 5,30 in una strada del centro della cittadina della Valle Scrivia.

Immediato il soccorso dei medici del 118 che hanno stabilizzato da donna, che era stata poi trasportata, dopo essere stata intubata, in codice rosso al San Martino di Genova.

La donna, Milly Del Rosario Gallo, 57enne di origini peruviane è stata trovata agonizzante accanto delle strisce pedonali. L’investitore, un italiano di circa 60 anni, si è fermato a soccorrerla. Non sarebbe risultato sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Probabilmente, come da prassi, in attesa degli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di San Martino sull’esatta dinamica dell’incidente mortale, l’uomo sarà indagato per omicidio stradale.