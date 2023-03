Due settimane di prove gratuite negli impianti sportivi genovesi con donazione di 19 euro all’Airc

Genova. Maker, rete di imprese che unisce alcuni dei principali operatori nell’ambito della gestione di impianti sportivi della Liguria e del Basso Piemonte, insieme alla Fondazione Airc Comitato Liguria, presenta la prima edizione della campagna “Stronger Together”: un’iniziativa mirata a raccogliere fondi da devolvere all’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro al fine di continuare a sostenere progetti scientifici innovativi e diffondere sempre di più la cultura della prevenzione.

Alla Campagna Stronger Together hanno aderito ben undici centri sportivi A.S.D. Centro Nuoto Sestri, My sport 2 S.S.D. Cons. A r.l. (Lago Figoi), S.S.D. FPX a R.L. (Pontedecimo), Chiavari Nuoto S.S.D. a r.l., Bellavita S.r.l., Gruppo Sportivo Aragno S.S.D. a r.l. (piscine di Prà), Foltzer S.S.D. a r.l., MY SPORT S.S.D. Cons. a r.l. (Sciorba-Sestri L.-Taggia-Bordighera-Sanremo).

Con una donazione di 19 euro, che verranno interamente devoluti all’Airc, sarà possibile accedere ai suddetti impianti e provare tutte le attività sportive per la durata di due settimane e senza limite di orario.

Le testimonial di questo evento benefico sono undici donne: una in rappresentanza di ogni centro sportivo. La scelta non è casuale poiché la campagna parte proprio l’8 marzo, giorno in cui si festeggia la Festa della Donna e proseguirà fino all’8 aprile.

“Unire l’attività sportiva alla solidarietà è certamente lodevole, per questo sostengo con piacere l’iniziativa Stronger Together di Rete Maker e Airc. Tanti liguri avranno la possibilità di avvicinarsi allo sport aiutando al contempo la ricerca con la collaborazione di undici centri d’eccellenza del nostro territorio che ringrazio sentitamente. Lo sport è vita, inclusione, salute e può essere anche benefico per gli altri. Oggi, Festa della Donna, con undici testimonial donne, comincia questa campagna che sono certa, per riprendere il titolo, dimostrerà che insieme siamo più forti”, dichiara Simona Ferro assessore allo Sport e alle Pari Opportunità della Regione Liguria.

“Sono orgoglioso che la Rete dei gestori sia riuscita a dare anche in questa circostanza un forte segnale di coesione. È attraverso questi progetti, come Stronger Together, che emerge lo spirito essenziale che ci lega: la promozione delle attività sportive e del benessere a tutto tondo. Questa volta ci siamo mobilitati per organizzare un’iniziativa che vuole essere l’occasione per ricordare a tutti che lo sport fa bene, previene le malattie e, in questo caso, aiuta la ricerca. Il modello sinergico di gestione ben si sposa anche in ambito sociale. Ne siamo soddisfatti” dichiara Gianluca Argiolas presidente di Maker.

“Sport e salute sono da sempre un binomio inscindibile. I latini dicevano “mens sana in corpore sano” ed è senza dubbio vero che l’attività fisica rigenera corpo e mente, fortificando entrambi. Ringraziamo RETE MAKER che con questa lodevole iniziativa contribuisce attraverso Airc al lavoro di tanti ricercatori scientifici che con il loro impegno rendono il cancro sempre più curabile” aggiunge la referente Airc Sabina Alzona. Per partecipare a questa importante iniziativa, sarà sufficiente recarsi direttamente presso il centro sportivo dove si desidera effettuare la donazione ed attivare così le due settimane di attività.