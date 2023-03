Rapallo. Una donna di una sessantina d’anni è stata investita da un’auto questa mattina attorno alle 11:40 davanti all’ospedale di Rapallo, in via San Pietro.

A causa del trauma cranico subito, la signora sta per essere trasferita, cosciente, all’ospedale San Martino in codice rosso per la dinamica.

Sul posto l’automedica del 118, i volontari del soccorso di Rapallo e la polizia locale.