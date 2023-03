Domenica torna ad Arenzano la Ren Ten, antipasto del Gran Trail

Arenzano. In attesa del grande ritorno dopo un anno di stop del Gran Trail Rensen, previsto per il 14 maggio, domenica Arenzano ospiterà la seconda edizione della Ren Ten. Nata lo scorso anno proprio per sostituire l’evento offroad e regalare un momento di agonismo e di festa ai podisti locali e non solo, la gara sui 10 km ha subito assunto un livello molto elevato, trovando grande sostegno nel movimento amatoriale. La prova, inserita nel calendario nazionale Fidal, diventa così una sorta di antipasto dell’evento tradizionale di primavera, anche se i contesti, a cominciare dal terreno di gara, sono ben diversi.

Il percorso non cambia rispetto allo scorso anno proprio perché era stato molto apprezzato per la sua scorrevolezza. Si parte da Piazza Mazzini per andare a imboccare, attraverso l’Aurelia, la passeggiata De André da percorrere per 2 km fino al campo sportivo Gambino da dove si imbocca il Lungomare G. Govi per altri 2 km fino a Piazzale G. Rossa, sede del traguardo volante Città di Cogoleto che fungerà da giro di boa per permettere ai corridori di tornare verso l’arrivo posto in Piazza Calasetta. Un tracciato veloce, che lo scorso anno premiò Ghebrehanna Savio in 33’23” e Cecilia Zuccarino in 39’33”.

Questa edizione annovera, già iscritti, atleti di livello nazionale che si daranno battaglia per ritoccare il primo record del percorso.

Partenza alle ore 9:30 con ritrovo alle 8:00 presso il Grand Hotel di Arenzano. Iscrizioni ancora aperte al costo di 15 euro fino a mercoledì sera, poi si passerà a 20 euro. Il tetto massimo di partecipazione è posto a 300 atleti, già assegnati duecento pettorali. Tempo limite di 1h45’ per completare la gara, per esigenze legate alla circolazione. Oltre alla gara agonistica è prevista anche la prova non competitiva con costo di 10 euro. Premiazioni per i primi 3 assoluti e di categoria.

La gara, allestita dalla Rensen Sport Team, gode del patrocinio della Regione Liguria e dei Comuni di Arenzano e Cogoleto e la collaborazione dei Gruppi di volontariato delle due città e del Consorzio Liguria Running & Walking, che ha inserito la gara nel Grand Prix 2023.

Per informazioni: Asd Rensen Sport Team, tel. 348.7972888, www.grantrailrensen.it