Domani a Pra’ la cerimonia in ricordo delle giovani vittime di tutte le mafie

Genova. Domani, sabato 4 marzo alle 15.30, le giovani vittime di tutte le mafie saranno commemorate a Pra’ presso il Muro della Memoria situato alla foce del rio San Pietro, tra l’omonima rotonda e la Fascia di Rispetto. L’evento è organizzato dall’associazione Libera nell’ambito dell’iniziativa “100 passi verso il 21 marzo”.

In rappresentanza del Comune di Genova interverrà l’assessore alla sicurezza Sergio Gambino: “Opere dall’alto valore simbolico, come questo Muro della Memoria di Pra’, sono il monito a non dimenticare che le mafie vanno combattute sempre e ovunque. Ci ricordano che non bisogna mai abbassare la guardia in una lotta che richiama ciascuno di noi a fare il proprio dovere al massimo a tutela del rispetto della legge. Come amministrazione comunale siamo in prima linea con tutti i mezzi disponibili per offrire costante collaborazione alle attività interforze che si svolgono sul nostro territorio. L’educazione alla legalità e l’esempio quotidiano devono essere elementi imprescindibili per costruire una società migliore per noi e per le future generazioni”.

Il Muro della Memoria, inaugurato il 15 maggio 2018, è caratterizzato dalla presenza di piastrelle di ceramica a forma di palloncino sulle quali è impresso il ricordo di un giovane assassinato dalla criminalità organizzata. Al progetto avevano contribuito circa quattrocento studenti di oltre trenta classi delle scuole elementari e medie di Pra’, Pegli, Cornigliano, Sestri, Teglia, Campomorone, Quezzi e San Teodoro, con la collaborazione dei loro insegnanti che a questi temi hanno dedicato varie lezioni ed iniziative di formazione.