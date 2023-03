Dissuasori, aree pedonali e zone “kiss&go”: il piano di Tursi per togliere le auto dalle scuole

Genova. Estendere le zone scolastiche in tutta la città, come prescrive il codice della strada, in modo da garantire “una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente” ovunque esista un istituto. Come? Istituendo nuovi divieti di circolazione, limiti di velocità e aree kiss&go dove i genitori possano lasciare (o prelevare) i bambini in sicurezza evitando la sosta selvaggia. E promuovendo gli spostamenti a piedi e in bici. Sono alcune delle azioni che il Comune di Genova vuole mettere in campo per regolare il traffico e aumentare la sicurezza stradale davanti alle scuole. Stamattina a Palazzo Tursi se n’è parlato durante la prima commissione consiliare sul tema.

Secondo i dati raccolti dal Comune di Genova sono circa 86mila gli iscritti a un istituto scolastico pubblico o privato, compresi nidi, scuole d’infanzia, secondarie di primo e secondo grado per un totale di 668 strutture censite. Ben 62mila sono i bambini che ogni giorni vengono accompagnati a scuola da genitori o persone di fiducia, molto spesso con un veicolo privato, mentre gli altri 24mila sono gli over 14, cioè gli studenti delle superiori, che in linea di massima si spostano in autonomia con mezzi pubblici o scooter.

L’obiettivo è quindi allontanare il più possibile le auto dalle scuole, indicazione che arriva anche da un decreto legge del 2022 che dispone la “riduzione del traffico, dell’inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici”. E lo stesso codice della strada, all’articolo 3, definisce la zona scolastica non come un provvedimento da istituire discrezionalmente, ma come uno stato di fatto: laddove c’è un “edificio adibito a uso scolastico” la precedenza va ai pedoni e all’ambiente.

“È un progetto tecnico ma anche culturale, dobbiamo trasformare la teoria in sostanza – spiega la mobility manager del Comune, Carla Gerbaudo -. Gli interventi per mettere in sicurezza le zone scolastiche comprendono misure strutturali, regole di comportamento, ma anche servizi alternativi alla mobilità privata”. Si pensa quindi a restringimenti, dossi, isole pedonali o elementi di riconoscimento come pavimentazioni colorate, dissuasori e arredi urbani con funzione di protezione. Ma anche aree pedonali permanenti, divieti di circolazione a fasce orarie per l’ingresso e l’uscita dalla scuola, riduzione dei limiti di velocità.

Un esempio recente è via Bellucci, sede del liceo classico Colombo e dell’omonimo convitto. Su richiesta dell’istituto, oltre al divieto di circolazione temporaneo già in vigore nel periodo scolastico durante gli orari di entrata e uscita dei ragazzi, sono stati cancellati i parcheggi e installati dissuasori davanti all’ingresso. La misura è stata ricompresa nel Peba (piano di eliminazione delle barriere architettoniche).

“Stiamo portando avanti una ricognizione di tutti divieti circolazione in orario scolastico già esistenti – spiega Gerbaudo -. Ad oggi ne abbiamo contati una trentina ma forse ce ne sono di più”. L’intenzione è quella di aumentarli: “A volte non è possibile perché le scuole si trovano in zone di transito, ma in alternativa si può ridurre al minimo il limite di velocità“. Del resto l’istituzione di nuove zone 30 (o addirittura zone 20) è tra le misure che Tursi ha già al vaglio per spendere il milione di euro stanziato dal ministero dei Trasporti per ridurre il tasso di incidentalità in città, uno dei peggiori d’Italia.

Una soluzione che piace alla mobility manager è la postazione kiss&go, “un bacio e via”, un’area di sosta temporanea per far salire e scendere i bambini accompagnati in macchina. L’ideale sarebbe individuare punti di raccolta integrati con le linee Pedibus e Bicibus, percorsi prefissati lungo i quali gli studenti vengono accompagnati a scuola da genitori e docenti. Progetti simili sono già attivi per gli istituti comprensivi di Quarto, Voltri, Centro Storico, Oregina e per il convitto nazionale Colombo, mentre sono previsti sopralluoghi per l’attrezzaggio dei percorsi a servizio degli istituti comprensivi Castelletto, Albaro, Molassana e Prato, San Francesco da Paola, Quezzi, Cornigliano, Maddalena-Bertani e Burlando. Dopo quelli di maggio 2022 e gennaio 2023, sono in programma anche nuovi corsi del Progetto Pedibus: 4 passi in salute in collaborazione con la Asl 3.

Altro esempio da seguire, consolidato ormai da due anni, è il BiciBuSauro organizzato una volta alla settimana dai genitori dei bambini della scuola Nazario Sauro di corso Italia, una carovana di piccoli ciclisti che sfilano per le strade della Foce assistiti da agenti della polizia locale e volontari.

“Entro giugno – ha annunciato l’assessore comunale alla Mobilità Matteo Campora – vorrei portare in Consiglio comunale la delibera per l’istituzione della Consulta della mobilità attiva“. Sarà un organo consultivo non vincolante che riunirà associazioni, comitati e attivisti e avrà il compito di condividere indirizzi dell’amministrazione, fornire segnalazioni, risolvere problematiche specifiche, amplificare le azioni di sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile e collaborare alla realizzazione di eventi tematici. installare segnaletica ed eventuali dispositivi accessori, messa in sicurezza e riconoscibilità regole circolazione.