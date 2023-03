Dissalatore, l’allarme del consigliere “green”: “Produrrà salamoia, il Comune ne terrà conto?”

Genova. Anche dalla stessa maggioranza di centrodestra in consiglio comunale arriva qualche perplessità sul progetto dell’impianto di dissalazione che il sindaco Marco Bucci, più volte, ha detto di voler realizzare per risolvere un problema sempre più primario – non solo per Genova – quello della siccità. “Porteremo l’acqua di mare alla Pianura Padana” ha affermato il sindaco ancora pochi giorni fa. Ma c’è chi teme che quello che “si porterà” qui, a Genova, sarà una quantità difficilmente gestibile di salamoia, scarto di produzione di questo tipo di impianti.

Ad avanzare il dubbio è stato Walter Pilloni, consigliere di Vince Genova, che ha presentato un articolo 54 in consiglio comunale. Durante la sua interrogazione Pilloni, che nella vita è imprenditore nel campo della mobilità elettrica e divulgatore ambientale, ha detto: “A oggi l’unica tecnologia impiegata nella desalinizzazione è quella definita dell’oosmosi inversa, oggi nel mondo ci sono 16mila impianti in funzione e producono 97 miliardi di metri cubi di acqua ma sono impianti altamente energivori, sarebbe opportuno alimentarli con fonti rinnovabili altrimenti si supera un problema infilandosi in un altro”.

Inoltre, c’è un altro tema: “L’acqua dolce che viene prodotta ha come scarto una salamoia fortemente salata che, se venisse rigettata in mare, condizionerebbe l’ecosistema, avete valutato la complessità di questo aspetto?” ha chiesto Pilloni in aula rossa.

La risposta è arrivata dall’assessore all’Ambiente Matteo Campora: “Trent’anni fa non avrei mai pensato di dover parlare di questo problema, la situazione era diversa: basta guardare i torrenti cittadini come il Bisagno e il Polcevera che spesso avevano piene. È evidente che la situazione sia cambiata in maniera grave. Costruire un desalinatore non è una vittoria, ma sarebbe una sconfitta perché ci pensare a una città, a un pianeta e un paese dove la siccità è un problema enorme e nel quale dobbiamo pensare anche a forme diverse di agricoltura e di allevamento, che come sappiamo consuma molta acqua”, la premessa.

“Quella della desalinizzazione è una tecnologia presente in molti paesi, soprattutto in quelli desertici. Anche in Spagna è molto utilizzata, ce ne sono 700 che producono sei miliardi di metri cubi d’acqua dolce. Costruirne uno è un’idea concreta e ci pensiamo come lo fanno molti altri paesi e lo facciamo ringraziando chi ha costruito gli invasi che fino ad adesso ci hanno permesso di avere acqua sufficiente. Ora sappiamo che probabilmente non sarà più così e costruire un pianto ci sembra una soluzione ai tempi che sembrano avvicinarsi”, continua Campora.

“Questi impianti hanno pregi e difetti, ma rappresentano la risposta a una necessità – conclude – senza acqua in pochi giorni si muore. Per questo si interverrà dando incarico per un progetto che possa dare fonti energetiche alternative e sostenibili anche nella gestione degli scarti. Genova si candida non solo a fare un impianto che soddisfi il suo fabbisogno, ma anche quello delle città oltre Appennino”.