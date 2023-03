Dissalatore, il Comune di Genova presenterà al governo il progetto entro la fine della settimana

Genova. Al sindaco di Genova l’idea di realizzare un dissalatore a Genova, sulla stregua di quello da record che si sta costruendo a Taranto, è in mente già da un po’. E’ stato uno dei temi della passata campagna elettorale, prima dell’estate 2022 e quindi prima che il problema siccità fosse così evidente. A quanto riferito dallo stesso Bucci quell’idea sta progredendo in fretta, peraltro mai sottoposta, finora, ad alcun tipo di condivisione in consiglio comunale.

Secondo quanto riportato dall’Agenzia Dire il sindaco, stamani, a margine di una conferenza stampa sulla cultura, ha dichiarato che “Già entro la fine della settimana il Comune di Genova presenterà al governo un progetto per il recupero e il riutilizzo dell’acqua depurata e per la dissalazione dell’acqua marina, da finanziare con la revisione del Pnrr o con i nuovi Fondi Fsc”.

“Stiamo chiedendo tutti i finanziamenti necessari per il nuovo sistema di recupero e riciclo completo dell’acqua, in associazione alla dissalazione – dice Bucci – vogliamo utilizzare tutta l’acqua che esce dai nostri depuratori e portarla in Pianura Padana assieme ad acqua di mare dissalata. Un progetto molto importante che stiamo facendo con aziende genovesi e di cui siamo orgogliosi”.

Sul fronte economico Bucci accenna al fatto che “Ci sarà bisogno di tutti i soldi ancora disponibili sul Pnrr per arrivare a un risultato concreto” ma i tempi, se il progetto andrà in porto, saranno celeri. “Già in tre-quattro mesi potremmo essere in grado di mandare acqua in Pianura Padana“.

Secondo quando riferito dal sindaco, l’impianto nel complesso potrebbe costare poco meno di 400 milioni e potrebbe portare oltre Appennino fino a 80-90 milioni di metri cubi d’acqua all’anno, tra riutilizzo di quella depurata e acqua dissalata.

“C’è chi dice che il dissalatore a Genova non serve, è vero perché noi acqua ne abbiamo. Ma non lo facciamo per Genova, lo facciamo per tutta l’economia italiana. A noi interessa che si possa fare in fretta perché Genova può contribuire a risolvere un problema nazionale“, aggiunge Bucci.

E se il progetto non rientrasse nella revisione del Pnrr? Il sindaco-commissario non ha dubbi: “Ci sono anche i fondi strutturali, decide il governo, per noi non fa differenza, ma senza l’oro giallo si può vivere, senza l’oro nero, fa freddo, si va a piedi, ma si può vivere. Senza l’oro blu, dopo quattro giorni, si muore. E’ per quello che ci stiamo lavorando”.

Nei giorni scorsi sono iniziate a circolare le prime perplessità sull’impianto: persino un esponente della maggioranza a palazzo Tursi, Walter Pilloni (Vince Genova) ha sottolineato le criticità legate alla gestione degli scarti di dissalazione (quantitativi ingenti di salamoia) e alla voracità energetica di questo tipo di infrastrutture.

L’assessore all’Ambiente Matteo Campora aveva risposto in aula rossa che: “Questi impianti hanno pregi e difetti, ma rappresentano la risposta a una necessità, si interverrà dando incarico per un progetto che possa dare fonti energetiche alternative e sostenibili anche nella gestione degli scarti. Genova si candida non solo a fare un impianto che soddisfi il suo fabbisogno, ma anche quello delle città oltre Appennino”.

Per quanto riguarda la costruzione e la progettazione, probabile – come lasciato intendere anche dallo stesso Bucci – che anche Iren sarà coinvolta nel progetto. Potrebbe non essere un caso che la multiutility partecipata dal Comune di Genova recentemente abbia iniziato a dialogare con una delle aziende leader nel settore, la israeliana Mekorot.