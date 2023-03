Discarica a cielo aperto nel Parco delle Mura: lo scempio in mezzo al bosco

Genova. Mobili ingombranti ed ellettrodomestici abbandonati nel mezzo del bosco, sui sentieri percorsi ogni giorno da decine di escursionisti e turisti che salgono fino a quassù per ammirare dall’alto la nostra città e conoscere la storia dei nostri forti.

Questo il brutto risveglio di questa mattina per il Parco delle Mura, uno dei fiori all’occhiello dell’offerta turistico-naturalista della nostra città. Purtroppo non è la prima volta: da anni quelle zone combattono una battaglia quotidiana contro le discariche abusive, ma questa volta il ‘volume’ dei rifiuti è davvero clamoroso.

A segnalare a Genova24 lo scempio un gruppo di appassionati di escursioni che spesso, accompagnati dai loro amici a quattro zampe, percorrono in lungo e in largo quei luoghi, vero polmone verde a due passi dal centro. “In questi giorni i padroni di cani sono additati come uno dei problemi più urgenti della nostra città – commentano – ma la realtà è che in questi luoghi i nemici sono altri. Anzi, venire qui a passeggiare con il cane è uno degli unici presidi rimasti sul territorio“.