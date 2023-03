Dirigenti scolastici sostituiti ogni 9 anni: Cgil contro il piano anticorruzione di Regione Liguria

Liguria. No Flc Cgil Liguria al Piano Anticorruzione e Trasparenza Liguria 2023-25 che, ricordano, “introdurrebbe il principio della rotazione dei dirigenti scolastici ‘di norma ogni nove anni’”. Una misura che, secondo il sindacato “è inutile e sproporzionata”.

“La stessa ANAC, infatti, considera le Istituzioni scolastiche pubbliche a ridotto rischio corruttivo – sottolineano in una nota il segretario generale Mario Lugaro e il referente dirigenti scolastici Andrea Giacobbe – Di più, l’applicazione di tale principio potrebbe portare a conseguenze paradossali, quali mobilità d’ufficio per quei dirigenti che, in costanza d’incarico, avessero già superato i nove anni di permanenza nella stessa sede. Per tacere delle problematiche retributive connesse al possibile cambio di fascia legato alla mobilità obbligatoria”.

“Tale misura – proseguono – ricadrebbe su una categoria che negli ultimi difficili anni ha garantito, talvolta a prezzo della salute personale, il funzionamento di strutture sempre più complesse quali sono diventate le istituzioni scolastiche autonome e che sta garantendo, tra l’altro, la realizzazione dei complessi progetti legati ai fondi PNRR. E non si può tacere delle conseguenze possibili su scuole che negli anni hanno beneficiato della stabilità di dirigenze che hanno saputo stimolare la creazione di vere comunità educanti e che ora sarebbero costrette ad un inutile cambio della figura apicale”.

“Vorremmo infine rivendicare l’assoluta necessità di riportare misure di questa natura nel naturale alveo della contrattazione nazionale e decentrata”, concludono Lugaro e Giacobbe.