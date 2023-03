Di Negro, escono di casa per andare al lavoro e si trovano la porta di casa imbrattata di nutella

Genova. Misterioso episodio ieri mattina in via Alizeri a Di Negro. Marito e moglie stavano per uscire per andare al lavoro quando hanno trovato la porta di casa imbrattata dall’esterno di una sostanza appiccicosa marrone.

Poco sotto sulla tromba delle scale hanno poi visto un vasetto di crema al cacao e alle nocciole (la versione ‘taroccata’ della nota marca) e uno stecchino di legno utilizzato probabilmente per l’atto di vandalismo.

Sul posto è arrivata una volante della polizia. I coniugi hanno chiarito di non aver avuto alcun dissidio con i vicini e non avrebbero alcun sospetto sul possibile autore.