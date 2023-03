Depositi chimici, l’udienza sui ricorsi slitta al 24 maggio: il board del porto chiede di valutare ipotesi alternative

Genova. Non ci sono solo i comitati del no, i sindacati e alcuni soggetti economici attivi nel porto a chiedere a Comune e Autorità portuale di continuare a sondare l’esistenza di ipotesi alternative a ponte Somalia per il trasferimento dei depositi chimici costieri delle aziende Superba e Carmagnani, oggi a Multedo.

Il tema del dislocamento è tornato recentemente al centro del comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale di Genova e Savona che ha chiesto proprio di valutare soluzioni altre rispetto al bacino portuale di Sampierdarena.

La scelta è fatta, il progetto è stato presentato e da qualche settimana è al vaglio degli uffici della Regione Liguria che dovranno approvarlo oppure decidere se farlo passare attraverso una Via, valutazione di impatto ambientale. Un iter che, negli stessi giorni, riguarda anche un altro progetto assai discusso, quello per la funivia tra Principe e Forte Begato.

Ma nel caso dei depositi chimici l’indicazione che arriverà da piazza De Ferrari, vista la delicatezza insita nel trasferimento a circa 400 metri dalle case di un sito industriale a rischio incidente rilevante, è che la Via possa essere di carattere nazionale. Dopo la Via, dopo il parere del ministero dell’Ambiente ma anche di altri soggetti come la capitaneria di porto e i vigili del fuoco, sarà comunque l’Autorità portuale di Genova l’ente che metterà o meno la firma sul trasloco.

Ma appunto il board del porto ha lanciato, anzi rilanciato, l’esigenza di tornare a puntare gli occhi sulla mappa ampliata dello scalo e di elencare tutti i siti possibili evidenziandone punti a favore e criticità. Anche perché il progetto di Carmagnani e Superba al vaglio della Regione non è mai arrivato al comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale di Genova e Savona.

Intanto l’udienza al Tar della Liguria sui ricorsi presentati da alcuni cittadini di Sampierdarena e da alcuni operatori portuali è di nuovo slittata: non sarà più dopodomani, 15 marzo, ma il 24 maggio.

I ricorrenti contano di poter sfruttare queste settimane in più per arricchire ancora maggiormente il dossier destinato ai giudici amministrativi.