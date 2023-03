Depositi chimici, Italexit: “Si rinunci al trasferimento a ponte Somalia”

Genova. Anche ItalExit contraria allo spostamento dei depositi chimici a Ponte Somalia.

“La nostra posizione si pone a favore di un trasferimento dei depositi dalla loro attuale collocazione, ma senza creare un problema ambientale e di sicurezza pubblica probabilmente ancora peggiore come sarebbe lo spostamento a Ponte Somalia, che potrebbe stravolgere irreparabilmente la vita di un municipio già alle prese con diverse criticità come il Centro Ovest. Per questi motivi appoggiamo le iniziative prese, tra gli altri, dall’associazione Officine Sampierdarenesi del presidente Gianfranco Angusti e chiediamo a gran voce che si rinunci a un progetto di trasferimento che con ogni probabilità avvantaggerà solo alcuni soggetti privati, a discapito di tutta la cittadinanza genovese”.

A distanza di circa un anno dalla manifestazione a cui partecipò lo stesso movimento, allora la vicenda prosegue il suo iter: entro il 5 aprile la società Superba dovrà rispondere a 22 chiarimenti e integrazioni richiesti dagli uffici tecnici regionali per diradare i dubbi sorti in merito allo spostamento dei depositi da Multedo a Sampierdarena.

“Per noi − si legge nella nota − la risposta è già chiara e non meriterebbe ulteriori approfondimenti: i depositi chimici non possono stare a Multedo, che li ha sopportati abbastanza, ma nemmeno a Sampierdarena. Anche perché, al di là del mero spostamento, si parla di un aumento considerevole della capacità degli impianti, con evidenti problematiche in tema di sicurezza per la cittadinanza”.

Secondo ItalExit il problema è anche di natura ambientale ed economica. “Non solo la capitaneria di porto, già nel 2001, si era espressa con un’apposita ordinanza che vietava alle navi cisterna petrolifere e petrolchimiche di ormeggiare e movimentare nelle aree del porto come quella di Ponte Somalia; dal mondo dei portuali e delle navi da crociera giungono numerose voci contrarie al progetto, che condizionerebbe in maniera importante le normali attività di questi importanti settori economici cittadini. La questione più delicata e pressante, però, rimane quella della sicurezza dei cittadini, che sarebbe sbagliato ridurre ai soli residenti del municipio Centro Ovest, ma che coinvolge l’intera popolazione genovese”.