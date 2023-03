Depositi chimici a ponte Somalia, pioggia di osservazioni sul progetto. Bucci: “Si va avanti”

Genova. Il tortuoso percorso per arrivare alla delocalizzazione dei depositi chimici di Multedo presso ponte Somalia, vale a dire nel cuore del porto di Sampierdarena, si arricchisce di un nuovo capitolo: gli uffici tecnici regionali che in queste settimane stanno valutando il progetto in sede di valutazione di impatto ambientale hanno riportato 22 osservazioni su altrettanti punti del progetto considerati non esaustivi, incompleti o pochi chiari. Il proponente del progetto, Superba, ora ha 15 giorni per rispondere – vale a dire entro il 5 aprile – pena l’archiviazione dell’istanza.

In particolare, le maggiori osservazioni riguardano i capitoli dello studio relativi alla sicurezza, all’aria, al traffico e alla movimentazione dei materiali. Gli uffici hanno stigmatizzato il riferimento a uno studio d’impatto ambientale risalente a oltre 20 anni fa e hanno richiesto una valutazione modellistica della dispersione delle sostanze movimentate e del rischio collegato all’esposizione di alcuni materiali che saranno stoccati nei depositi, visto che, come riportato nero su bianco nel documento, le abitazioni di Lungomare Canepa sono a meno di 300 metri dalla base della banchina. Sono stati anche chiarimenti in merito alla stima delle emissioni medie annuali presso Ponte Somalia.

Inoltre – si legge nel documento pubblicato sul sito di Regione Liguria – manca un piano di cantierizzazione e il piano relativo alla gestione dei rifiuti in corso di realizzazione delle opere, e sono state rilevate numerose osservazioni e incongruenze progettuali riguardanti il suolo, le acque, il rumore e i campi elettromagnetici, e l’urbanistica. Quest’ultima legata alla realizzazione dello scalo ferroviario e all’impatto con altri cantieri che saranno attivati nei prossimi anni.

Gli uffici regionali hanno inoltre richiesto la copia dell’atto di delega da parte dell’azienda Attilio Carmagnani per la presentazione dell’istanza di assoggettabilità a Via e il cronoprogramma di disponibilità delle aree attualmente in uso ad altre ditte, Terminal San Giorgio e Forest Terminal, al fine di definire il ruolo dell’altra impresa destinata al trasferimento.

Insomma, non una bocciatura, ma uno stop and go legato a temi tutt’altro che banali ma piuttosto qualificanti per un progetto discusso e da molti avversato proprio nel merito degli ambiti in cui le osservazioni di Regione Liguria si sono concentrate.

“Io vede sempre il bicchiere mezzo pieno – ha osservato il sindaco Marco Bucci intervistato sul tema – È ovvio che ci siano osservazioni, mi aspetto che tutti gli enti che dovranno valutare questa cosa facciano osservazioni. Si risponde e si va avanti, esattamente come è successo col tunnel e il ponte San Giorgio che aveva creato una trentina di osservazioni, tutte risolte. Gli enti sono apposta per fare osservazioni e chiedere cambiamenti positivi, è giusto che facciano il loro lavoro. Confido che le procedure ci portino a un risultato a breve, quello che stiamo facendo per Multedo è un grande lavoro”.

In questi giorni, però, il dibattito cittadino sullo sviluppo portuale è stato ‘arricchito’ da alcuni disegni e ‘visioni progettuali’ che individuano in un eventuale allargamento del porto di Pra’ nuovi spazi, potenzialmente utili al dislocamento di impianti anche industriali. Un piano b in caso di bocciatura di Ponte Somalia? “Un conto sono i depositi chimici, un conto le petroliere, sono cose diverse che non devono essere mischiate – ha sottolineato Bucci – Di disegni ne circoleranno parecchi, se per ogni disegno uno pensa che sia il futuro dobbiamo darci una calmata. Ci sono tanti che vogliono intervenire, la città è viva. Avviso tutti: ne circoleranno tanti, è giusto così. Poi alla fine le amministrazioni prenderanno una decisione, ve lo garantisco. Parliamo di cose che programmiamo per i prossimi 10-15-20 anni. Stiamo programmando la città e il porto per il futuro e dev’essere fatto in maniera seria, intelligente, seguendo i trend di business, della vita sociale, della sostenibilità, e il fatto che vogliamo che Genova diventi una grande città internazionale come capitale del Mediterraneo. Il porto fa parte della città e la città fa parte del porto, ma potrei dire lo stesso per le industrie, la tecnologia e il turismo”.

Insomma ad oggi Ponte Somalia sembra essere ancora l’unica soluzione e la più rapida “Non appena arriva un’ipotesi migliore di quella la prendiamo in considerazione immediatamente – è tornato a dire il primo cittadino – Sarebbe bello che anche voi notaste che qualcuno ha promesso ipotesi diverse, se ricordo bene anche in campagna elettorale, se ricordo bene anche da parte di un grande esponente del Pd. Ma queste idee io non le vedo, nessuno ha dato consigli, nessuno ha detto ‘facciamoli là invece che lì’. Appena arriva una soluzione noi la esaminiamo come abbiamo sempre fatto. Ora come ora quella è la soluzione migliore tra quelle che ci sono”.

Anche il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha commentato le osservazioni depositate dai ‘suoi’ uffici: “Difficoltà? Lo escludo – ha sottolineato – Mi sembrano osservazioni che possono avere risposte in un tempo molto breve. Poi a valutare sarà il ministero dell’Ambiente, visto che è un porto di valore nazionale. Politicamente, per quanto riguarda Regione, non c’è nulla che ostacoli o distingua l’ente dalle decisioni di Comune e Autorità portuale sulla risistemazione del porto. L’ultima parola spetterà agli uffici romani (leggi Valutazione Ambientale Strategica che deve essere fatta per impianti industriali considerati a rischi incidente rilevante, ndr), i nostri hanno semplicemente rilevato alcune questioni tecniche relative alla pratica. Occorre anche dire, senza che diventi uno scontro tra guelfi e ghibellini, cosa di cui questa città non ha bisogno, che le ultime parole le avranno una serie di uffici e che si tratta di pratiche complesse, che mettono in campo molti aspetti da compenetrare, e quindi è giusto procedere con la giusta ponderazione.