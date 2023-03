Defense for Children, il 1 e 2 aprile il weekend di formazione per diventare mentori

Genova. Sabato 1 e domenica 2 aprile, dalle ore 9.30 alle ore 17.30, Defence for Children Italia organizza un weekend di formazione per diventare “mentori” di un/a giovane neomaggiorenne dal mondo. Le sessioni si terranno a Genova presso la sede dell’associazione in Piazza Don Gallo.

La proposta formativa si realizza nell’ambito del progetto “RoAD – La strada verso l’età adulta: Percorsi di cittadinanza attiva e accompagnamento verso l’età adulta”, co-finanziato dal Programma Asilo Migrazione e Integrazione dell’Unione Europea e dall’iniziativa Neveralone, che mira a promuovere il mentoring quale metodologia applicabile ed efficace per la preparazione di minorenni stranieri non accompagnati e giovani dal mondo (ex minorenni non accompagnati) verso la transizione alla maggiore età.

Come già sperimentato nella precedente iniziativa “Re-Generations”, ogni ragazzo, per poter costruire la propria vita in autonomia, ha bisogno di relazioni autentiche e di prossimità, di un punto di riferimento, qualcuno che possa avere uno sguardo sul suo percorso.

Il coinvolgimento e il supporto di cittadine e cittadini che a titolo volontario diventano mentori, ovvero punti di riferimento per questi ragazzi e ponti tra loro e la propria comunità, diventa un elemento importante di inclusione e valorizzazione delle competenze, delle storie e dei vissuti di questi giovani ma costituisce anche un elemento di scoperta e crescita per la cittadinanza stessa.

Il numero dei partecipanti al weekend di formazione è limitato a 15 così da consentire l’interazione e la partecipazione attiva dei presenti. La formazione è gratuita. Per partecipare al corso è necessario compilare il modulo di iscrizione presente al sito: https://www.defenceforchildren.it/it/news-374/diventa-il-mentore-che-avresti-voluto

Per maggiori informazioni sul programma di mentoring: https://www.defenceforchildren.it/it/news-30/diventa-tutore-o-mentore-volontario e sull’iniziativa RoAD: https://www.defenceforchildren.it/it/news-329/road-la-strada-verso-l-eta-adulta