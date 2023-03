De Ferrari, attivisti per il clima tingono la fontana di verde. Toti: “Aiuta davvero l’ambiente?”

Genova. “Cari ragazzi, imbrattare la fontana di piazza De Ferrari con 50 litri di vernice aiuta davvero l’ambiente? Grazie agli uomini di Aster che sono già al lavoro per ripulire”.

Così il governatore Giovanni Toti sulla propria pagina Facebook a poche ore dalla fine della manifestazione contro il cambiamento climatico promossa a Genova da Fridays for Future e tenutasi questa mattina con un corteo lungo le vie del centro.

Il corteo degli attivisti per l’ambiente è partito questa mattina alle 10 dalla stazione metropolitana di Principe, ha proseguito lungo via Balbi, piazza della Nunziata, via Cairoli, via Garibaldi per giungere prima in piazza De Ferrari e poi a destinazione, in piazza Matteotti.

La tappa in piazza De Ferrari ha visto susseguirsi diversi interventi a favore di una giustizia climatica, ambientale e sociale tanto a cuore agli attivisti. E proprio durante questa sosta è stata colorata con litri di vernice verde, simbolo dell’ambiente, l’acqua della fontana.

“Non è vernice e non sono 50 litri – chiarisce Luca Cavalieri, di Extinction Rebellion Liguria, movimento a tutela ambientale che rivendica il gesto – si tratta in realtà di un tracciatore in polvere verde che sciolto in acqua diventa luminoso e fluorescente. Si chiama Fluoresceina sodica ed è la sostanza solubile più utilizzata per tracciare e monitorare la presenza dei corsi d’acqua nelle tubazioni di scarico e in campo medico diagnostico. Niente a che vedere con la vernice“.

Poi spiega, come scritto anche sulla pagina Instagram del movimento: “Perché abbiamo voluto, solo apparentemente, sporcare uno dei simboli più importanti della città? Perché l’acqua pulita che esce rigogliosa sa questa fontana non rispecchia la realtà. Questo simbolo di ricchezza è un’illusione che maschera la crisi idrica che opprime sempre di più il nostro paese”.

Fridays for Future, spiega Alice Maia corso, attivista e portavoce di FFF Genova – non è responsabile né era al corrente di quanto accaduto.

Ma sulla pagina Instagram, FFF si schiera contro Toti: “Da una parte un presidente di Regione influencer che alimenta odio invece di fare quello per cui è pagato: risolvere i problemi. Dall’altra noi, giovani senza futuro che usiamo coloranti ecologici e scendiamo in piazza per la giustizia climatica e veniamo cagati dal potere solo se serve strumentalizzare”.