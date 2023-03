Dal barbecue incustodito la scintilla che dà fuoco al tetto: 11 persone all’ospedale

Bordighera. Una famiglia composta da undici persone, riunite per il pranzo della domenica, è rimasta lievemente intossicata a seguito di un incendio divampato sul terrazzino dell’abitazione di via Pasteur a Bordighera, sul quale sono presenti un barbecue e la caldaia.

«Eravamo in casa, non ci siamo accorti di nulla – racconta una giovane donna ai giornalisti di Riviera24 – Abbiamo sentito i clacson degli automobilisti continuare a suonare insistentemente e siamo usciti a guardare. Ho trovato davanti alla porta delle fiamme altissime e mi sono spaventata».

In aiuto alla famiglia è giunta anche una vicina che ha iniziato a lanciare acqua con una manichetta. Nel frattempo sono giunti sul posto vigili del fuoco, ambulanze, carabinieri e polizia locale. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento ma sembra che qualcuno avesse usato il barbecue per cucinare poco prima che divampassero le fiamme: secondo alcune ipotesi potrebbe essere stato un lapillo fuori controllo ad aver innescato il rogo.

Per consentire che le operazioni di soccorso si svolgessero in sicurezza, vigili e carabinieri hanno chiuso il tratto di strada antistante l’abitazione coinvolta. Tutti le undici persone, tra cui alcuni bambini, sono state portate in ospedale per accertamenti. Fortunatamente nessuno di loro è rimasto intossicato né ferito in modo grave