“Da Bologna al ponte Morandi: stragista è lo Stato”: imbrattato pilone sotto il ponte San Giorgio

Genova. E’ arrivato fin sotto il ponte San Giorgio il corteo degli anarchici genovesi indetto questo pomeriggio in centro a Genova contro la guerra e le stragi di Stato.

La manifestazione, promossa come quasi ogni settimana dagli anarchici movimentisti per ribadire la solidarietà all’anarchico detenuto, aveva come “L’arte di produrre guerra, far stragi e giustiziare il conflitto” e in solidarietà con Alfredo Cospito tutt’ora detenuto al 41bis e in sciopero della fame da circa 4 mesi.

Arrivati sotto il ponte San Giorgio nel quartiere di Certosa, alcuni dei partecipanti alla manifestazione (erano una trentina in tutto) hanno imbrattato uno dei piloni con molte scritte che parlano di Stato stragista e ricordano diversi episodi, da Portella delle Ginestre al Ponte Morandi, dalla strage di Bologna ai morti sul lavoro.

L’episodio è avvenuto sotto lo squadro della Digos e delle telecamere della polizia scientifica che nelle prossime ore procederanno alle denunce.