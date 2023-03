Criminalità e percezione, un ligure su tre non si sente sicuro camminando da solo al buio

Genova. La Liguria viene identificata come una regione “relativamente più sicura rispetto ad altre regioni d’Italia o del Nord Ovest”: la percezione del rischio di criminalità, calcolata come percentuale delle famiglie che dichiarano che la zona in cui vivono e “molto o abbastanza” a rischio criminalità sul totale delle famiglie, è sempre inferiore alla percezione media rilevata (periodo 2015-21). Comparando i valori liguri a quelli delle altre regioni si evidenzia un posizionamento della regione nella parte bassa della classifica, al 16esimo posto. Nella fattispecie la nostra regione è “molto o abbastanza a rischio criminalità” secondo il 20,2% dei liguri.

E’ uno dei trend che emergono dai report dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza e sulla criminalità organizzata, presentati questa mattina nella sala della trasparenza della Regione Liguria. “La novità che presentiamo oggi – spiega l’assessore regionale alla Sicurezza Andrea Benveduti – è l’unificazione in un unico osservatorio sulla sicurezza di quelli che erano i due precedenti osservatori, uno sulla sicurezza e sulla qualità vita e l’altro sul contrasto alla criminalità organizzata. Presentiamo un lavoro importante che è il primo output di questo osservatorio che sarà discusso e organizzato nell’ambito dell’ampio tavolo sulla legalità che sarà convocato nel prossimo futuro”. Oltre alle due pubblicazioni cartacee con trend e approfondimenti tematici è stata lanciata una piattaforma digitale che mette a disposizione i dati e i contenuti statistici ufficiali

Dal report si evince come, parimenti al resto del Paese, anche in Liguria la percezione di sicurezza sia diminuita nettamente tra il 2015 e il 2021, di circa 14 punti percentuali. Ma se si eccettua il 2020 – anno del covid – come anomalo sul fronte statistico, i grafici del report dicono che negli anni si è assottigliata la forchetta tra Liguria, Italia e Nord Ovest: se nel 2015 c’erano oltre dieci punti percentuali di differenza, nel 2021 quel 20% accomuna il territorio nazionale e quello ligure.

Sempre analizzando il report annuale sulla sicurezza realizzato da Liguria Ricerche, società in-house della Regione Liguria presieduta da Luca Gandullia, in riferimento al periodo dal 2015 al 2021 sulla base dei dati Istat e delle denunce raccolte dalle forze dell’ordine, un altro indicatore significativo per l’analisi del livello di sicurezza percepito dalla popolazione ligure fa riferimento alla sensazione di sicurezza che i cittadini hanno quando camminano da soli al buio. Questo fenomeno viene monitorato dall’Istat nell’indagine “aspetti della vita quotidiana” attraverso l’analisi della percentuale di persone di 14 anni e più che si sentono “molto o abbastanza”.

Ovviamente l’indicatore presenta notevoli diseguaglianze fra uomini e donne con una discrepanza di oltre 20 punti percentuali (nel 2021, per esempio, a livello nazionale la percentuale di uomini che si sentono al sicuro camminando da soli di notte è del 75,8% mentre la percentuale fra le donne è del 54%).

Se si analizza la media uomini-donne in Liguria nel 2021 – si legge nel report – i cittadini che si sentono sicuri sono pari al 64,4%, una percentuale leggermente superiore al Nord Ovest e alla media nazionale, all’undicesimo posto per intensità decrescente nella classifica nazionale.

Tra gli altri dati emersi dai report quello che vede il furto come il reato più denunciato in Liguria, rappresentando il 43% delle denunce complessive (dati 2015-2021) ma con una riduzione media annua superiore a quanto riscontrato a livello nazionale e macroregionale. La seconda tipologia di reato maggiormente diffusa è quella dei danneggiamenti, anch’essi in diminuzione. Mentre aumentano – seppure in misura più contenuta rispetto al resto del Paese – truffe e frodi informatiche, terza tipologia di reato più diffusa sul territorio.

Dal secondo report presentato oggi, quello sulla criminalità organizzata, si rileva che attualmente in Liguria si trovano 476 immobili confiscati alle mafie, di cui 329 (69%) ancora in gestione da parte dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) e 147 (31%) già destinati.

Il volume più alto degli immobili si trova tra la provincia di Genova e quella di Savona, mentre la quota maggiore di immobili destinati si rileva nell’area della Spezia e quella minore nella provincia di Imperia. Spostando l’attenzione sulle attività produttive, risultano oggi confiscate alle mafie 50 aziende, di cui 31 (62%) ancora in gestione e 19 (38%) già destinate.

“In quest’ambito – ricorda Benveduti – abbiamo recentemente concluso un bando per la ristrutturazione edilizia di otto beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti in Liguria, in particolare nei comuni di Genova, La Spezia, Spotorno, Arcola, Pietra Ligure e Serra Riccò. Con questo incentivo, pari a 480 mila euro, accompagniamo i Comuni coinvolti nel recupero urbanistico ed edilizio che genererà 700 mila euro di investimenti sul territorio e premia l’attenzione di Regione Liguria nella promozione di soluzioni che possano da un lato favorire la cultura della legalità e dall’altro contrastare situazioni di degrado sociale e urbano”.

“Liguria Ricerche, con l’importante contributo di Germana Dellepiane e Paola Dadone, ha svolto un’attività di supporto continuativo a Regione Liguria nell’analisi dei dati, al fine di fornire un quadro completo e aggiornato sulle tematiche sicurezza e beni confiscati – sottolinea Luca Gandullia, presidente di Liguria Ricerche -. Sicuramente daremo continuità a queste attività di monitoraggio e di analisi per fornire chiavi di lettura sempre più approfondite e utili”.

I report redatti con la collaborazione degli esperti Cecilia Capozzi e Niccolò Morelli, ricercatori dell’Università di Genova, contengono anche approfondimenti tematici sulla percezione della sicurezza, sulla prevenzione comunitaria della sicurezza, sulle gang giovanili e sulla violenza di genere sotto lo sguardo dei centri antiviolenza liguri.