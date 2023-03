Cooperativa Lanza del Vasto, Usb proclama lo sciopero: “Stipendi di febbraio dimezzati”

Genova. “Con una asettica comunicazione inviata il giorno dopo la data di scadenza del pagamento degli stipendi, gli oltre 500 lavoratrici e lavoratori della cooperativa sociale Lanza del Vasto hanno appreso che i loro emolumenti del mese di Febbraio venivano pagati solo parzialmente e senza alcuna indicazione circa il pagamento del saldo”.

Con queste parole inizia il comunicato stampa diffuso oggi pomeriggio dalla sezione Lavoro Privato di Usb, in merito alla vertenza relativa alla situazione economica della cooperativa sociale Lanza del Vasto di Genova.

“Una modalità sconcertante ed inaccettabile anche a fronte degli impegni assunti dalla direzione della cooperativa nell’incontro che si tenne in Prefettura a Gennaio, quando la crisi di Lanza del Vasto deflagrò in tutta la sua gravità con la comunicazione di impossibilità del pagamento dello stipendio di Dicembre e di rateizzazione della tredicesima. Questa ennesima inadempienza conferma inoltre tutti i timori sulla reale situazione di Lanza del Vasto e sulla tenuta dei livelli occupazionali e salariali, oltre a dare una ennesima dimostrazione della scarsa affidabilità e chiarezza della Direzione. Una situazione di estrema gravità per le pesanti ripercussioni sia su lavoratrici e lavoratori sia sui numerosi servizi essenziali gestiti dalla cooperativa nel settore sociale , assistenziale e sociosanitario”.

“Peggiorano infatti a vista d’occhio anche le condizioni di lavoro nei servizi e nelle strutture – continua la nota – viste le crescenti difficoltà dell’azienda a far fronte alle necessità quotidiane e a porre rimedio alle numerose criticità accumulate negli anni. La crisi di Lanza del Vasto investe però anche le istituzioni e gli enti locali che affidano i servizi gestiti dalla cooperativa e dovrebbero esercitare una funzione di controllo. Servizi essenziali ed indispensabili per minori, anziani ed in generale per soggetti in situazione di difficoltà non possono trovarsi in questa situazione di incertezza e precarietà. Ad oggi solo il profondo senso di responsabilità di lavoratori e lavoratrici hanno permesso di garantire continuità nelle prestazioni e nell’assistenza . La pazienza ora si è esaurita. Servono chiarezza , risposte e soprattutto garanzie su stipendi, occupazione e continuità dei servizi”.

Per tutti questi motivi Usb ha indetto una prima azione di sciopero per martedì 4 aprile 2023 “chiamando lavoratrici e lavoratori a mobilitarsi per ottenere risposte e garanzie dalla Direzione e dalle istituzioni. Nei prossimi giorni daremo indicazioni sulle iniziative che saranno addottate nella giornata dello sciopero”.