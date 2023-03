Controlli, quattro arresti e 130 persone identificate dai carabinieri

Genova. Quattro arresti, circa 130 persone identificate e 40 mezzi controllati. È questo il bilancio del servizio sul territorio dei carabinieri del Comando Provinciale di Genova.

Per quanto riguarda gli arresti, a finire nei guai sarebbero un gambiano e un italiano, di 35 e 55 anni, per spaccio e reati contro il patrimonio.

Il terzo uomo a finire in manette sarebbe un genovese di 55 anni, con pregiudizi di polizia, trovato in possesso, dopo la perquisizione in casa dei militari, di alcuni grammi di cocaina suddivisa in dosi e

mille euro, derivanti, con probabilità dal traffico di droga.

Il quarto arresto riguarda un ragazzo di 18 anni con pregiudizi di polizia. Fermato dai carabinieri a Santa Margherita Ligure e, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato con oltre due etti di hashish, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Infine, nel corso dei controlli, è stato denunciato un romeno di 45 anni, con pregiudizi di polizia, per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. E’ stato trovato infatti in stazione a Sestri Levante, con un grosso coltello da cucina.