Contro il “super porto” la manifestazione del ponente, Bucci: “Quartieri bistrattati? I numeri dicono il contrario”

Genova. “Ognuno ha la libertà di manifestare. Se sarò in piazza domani? No, per come è stata pensata, ideata sulla base di disegni e non di decisioni prese. Il ponente bistrattato? Non credo proprio, i numeri lo dicono chiaro e tondo, e non è vero che tutte le servitù sono a ponente, io dico solo che durante il mio operato le scelte non sono mai state fatte sulla base di ponente o levante ma su ragionamenti razionali, per avere il risultato migliore in termini di sviluppo per Genova, il porto c’è e deve essere sviluppato se no cosa lo teniamo a fare?“.

Il sindaco di Genova Marco Bucci, a margine di un convegno sulla cultura, ha chiarito che no, non andrà a incontrare i “comitati del ponente” che hanno organizzato per domani, sabato 25 marzo, la manifestazione da Pra’ a Pegli contro i progetti che mettono a rischio la vivibilità dei quartieri dell'”altro Waterfront”.

Marco Bucci, invece, potrebbe non dire di no all’invito, per ora indiretto, lanciato dall’ex presidente della Regione Claudio Burlando attraverso la sua chat “Vasta” a partecipare a un incontro organizzato al Cap di via Albertazzi ad aprile per discutere con tutte le carte in tavola del piano regolatore portuale. Burlando avrebbe già invitato, e avuto la disponibilità a partecipare, da parte del presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini: “Perché no, dipende da come sarà impostato l’incontro”, ha detto Bucci. Sempre sulla chat Vasta si sta organizzando anche una “contro passeggiata” del ponente, attraverso le banchine portuali da Voltri a Sestri, ma i dettagli saranno resi noti prossimamente.

Tra i timori dei comitati del ponente quelli di un ampliamento delle banchine sia verso Voltri, sia verso Pegli e Castelluccio sia verso il mare aperto, con la realizzazione di una nuova diga. Bucci promette: “Ho già detto e ripetuto che nessun progetto andrà mai oltre rio San Giuliano”. Ovvero oltre il depuratore Iren di Pra’. “Ma neanche a levante, verso Pegli, quelle che sono circolate sono dicerie”.

Ad alimentare le preoccupazioni c’è l’imminente sbarco a Pra’ della cosiddetta “fabbrica dei cassoni” della nuova diga foranea, e per quanto il numero di cassoni in calcestruzzo stia diminuendo rispetto alle previsioni iniziali, i comitati pensano che l’area che sarà occupata da questa attività industriale possa costituire una sorta di cavallo di Troia per procedere con l’ampliamento del sesto modulo, andando a modificare un accordo tra porto e territorio che risale al 1999.

Ma anche la bozza di un’ipotesi di modifica del piano regolatore portuale circolata attraverso indiscrezioni di stampa e ideata dalla struttura commissariale per la ricostruzione del viadotto Polcevera (al cui vertice c’è ancora Bucci).

In prospettiva ci sarebbe, tra le altre cose, una nuova diga a sud del terminal Psa su cui troverebbero posto i tanto discussi depositi chimici, il riempimento a ponente andrebbe per lo scalo container, in modo da liberare calata Sanità per il traffico passeggeri, mentre dove oggi c’è il porto petroli si potrebbe fare spazio alle riparazioni navali, oggi a levante.

“Quelle apparse in questi giorni sono solo idee che non fanno parte di alcun processo amministrativo, l’iter del nuovo piano regolatore del porto di Genova seguirà un percorso stabilito dalla legge e sarà condiviso sia con i municipi, sia con il consiglio comunale sia con i cittadini attraverso lo strumento dei “dialoghi in città”, una sorta di dibattito pubblico”, aveva detto martedì in consiglio comunale l’assessore al Porto del Comune di Genova Francesco Maresca cercando di rassicurare aula e cittadini. Ma non basta.

Non è la prima volta che ‘el Ponente unido‘ si solleva contro i progetti dell’amministrazione civica: nei mesi scorsi manifestazioni e presidi erano stati organizzati per opporsi alla scelta di dislocare i depositi chimici a Sampierdarena, con una grande manifestazione che aveva visto partecipare centinaia di persone.

A lanciare la manifestazione di domani i comitati ‘Pegli bene comune’, ‘Lido di Pegli’, ‘Comitato Noi di Pra”, ‘Associazione Comitato di Quartiere Multedo’, ‘Comitato Val Varenna’, ‘Comitato Lungomare Canepa’, ‘Comitato Palmaro’, ‘Circolo culturale Norberto Sopranzi’, ‘Cornigliano per la Città’ e ‘Comi C Rava”