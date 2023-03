Contro gli attacchi dei cinghiali, a Recco nuova recinzione intorno ai cassonetti

Recco. Prosegue a Recco il lavoro di recinzione dei cassonetti dei rifiuti per proteggerli dalle incursioni dei cinghiali.

Dopo le gabbie sistemate nelle zone collinari, una nuova barriera dotata di muretto e alte cancellate, per impedire agli ungulati di ribaltare i bidoni e rovistare tra i rifiuti, è stata sistemata in via Pisa.

“L’operazione di ingabbiamento della aree a più alto rischio di incursione dei cinghiali sta proseguendo – dichiarano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – presto saranno recintate da cancellate, e controllate da videocamere, anche le postazione in piazzale Europa e in via XXV Aprile”.

Queste due ultime postazioni saranno, infatti, spostate in posizioni strategiche individuate in nuove aree pubbliche, in modo tale da risultare ben inserite nel contesto del territorio comunale.

Il progetto dei due nuovi “poli” per la raccolta differenziata, con creazione delle solette in cemento armato e la predisposizione dell’impianto elettrico, è stato preparato dall’Ufficio Ambiente.