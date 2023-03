Genova. “No alla fabbrica dei cassoni” questa mattina quasi 2mila persone tra comitati e cittadini che coprono tutta la città di ponente, da Sampierdarena a Voltri, sono scesi in piazza per una grande manifestazione e corteo, a partire dalle 10.30 in poi, che attraverserà Pra’ e Pegli per dire no a nuovi sviluppi di porto e industria in questi quartieri.

Sul posto la polizia locale per gestire e monitore il traffico. Il corteo si snoderà tra via Pra’, via Pegli, Lungomare Pegli e Largo Calasetta.

La manifestazione è stata chiamata per dire no alla fabbrica dei cassoni a Pegli Lido considerata inquinante, impattante, devastante; all’ampliamento del porto di Pra’ con nuovi tombamenti sul mare; al peggioramento della qualità delle acque e della vivibilità per i cittadini; alla svalutazione della nostre proprietà; a nuovi ribaltamenti a mare di cantieristica navale a Multedo; al porto petroli nel porto di Pra’.

Non è la prima volta che ‘el Ponente unido‘ si solleva contro i progetti dell’amministrazione civica: nei mesi scorsi manifestazioni e presidi erano stati organizzati per opporsi alla scelta di dislocare i depositi chimici a Sampierdarena, con una grande manifestazione che aveva visto partecipare centinaia di persone.