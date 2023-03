Consolidamento debiti: come si effettua

Forse non tutti sanno che in Italia varie banche offrono prestiti personali per il consolidamento debiti. Sono rivolti a soggetti che hanno già acceso vari finanziamenti, ma che hanno difficoltà a saldarli regolarmente. I prestiti di consolidamento debiti consentono di riunire tutti i prestiti in un unico finanziamento, per il quale si paga una singola rata mensile.

Come richiederlo

Chiunque abbia un’età compresa tra i 18 e i 75 anni e percepisce un reddito da almeno 6 mesi, per i lavoratori dipendenti, o da 1 anno per i lavoratori autonomi, può accedere a finanziamenti per il consolidamento debiti. Per farlo è sufficiente rivolgersi a una banca che offra questo tipo di opportunità. In sostanza la soluzione consente di riunire diversi finanziamenti e prestiti in uno solo, prolungando per un massimo di 10 anni il periodo di ammortamento e rinegoziando il tasso di interesse. Avere questa opportunità consente non solo di ridurre gli interessi da pagare alla banca, ma anche di alleggerire le rate da pagare ogni mese. Alcune banche consentono poi a chi richiede un prestito di questo tipo di ottenere ulteriore liquidità. In più ci sono istituti di credito che offrono l’estinzione gratuita dei debiti precedenti. Per poter ottenere questo tipo di prestito è necessario presentare la documentazione che riguarda il reddito percepito mensilmente, dal singolo soggetto o dal nucleo familiare, oltre che tutte le informazioni che riguardano i prestiti già in atto.

Perché farlo

La motivazione che spinge molti italiani a chiedere un prestito per il consolidamento dei debiti è chiara: ridurre le spese mensili e avere a disposizione maggiore liquidità. Può infatti capitare a tanti di attivare nel tempo vari prestiti, di entità più o meno elevata a seconda dei casi. Nel corso degli anni può capitare a trovarsi nella situazione di dover saldare ogni mese un buon numero di rate per la restituzione di tali prestiti, anche più di 3 o 4; il peso sul bilancio familiare può risultare eccessivo, tanto da bloccare qualsiasi altra possibilità di richiedere dei prestiti. Il consolidamento dei debiti permette di prolungare il periodo di ammortamento, riunendo tutti i prestiti pregressi in uno solo. In questo modo la rata da saldare mensilmente potrà essere inferiore alla somma di quelle pagate in precedenza. È una vera comodità, che permette di gestire meglio il proprio denaro e di ottenere ulteriore liquidità. Chiaramente non è obbligatorio, in fase di richiesta di un prestito consolidamento dei debiti, valutare anche l’aggiunta di altra liquidità; si tratta di un’opzione facoltativa di cui il singolo cliente può fare uso o meno, a seconda della sua specifica situazione.

Chi può presentare richiesta

Come abbiamo già accennato qualsiasi soggetto con età compresa tra i 18 e i 75 anni può richiedere un prestito per il consolidamento dei debiti. È importante poter attestare un reddito, da lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo; ma questo tipo di richiesta viene effettuata per qualsiasi tipo di finanziamento. Alcune banche permettono di richiedere un prestito di consolidamento debiti anche a coloro che hanno avuto dei disguidi dal punto di vista finanziario; in tali casi è però a volte necessario presentarsi in banca con un garante, pronto a saldare le rate nel caso in cui il debitore non sia in grado di farlo.