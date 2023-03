Consiglio regionale, la protesta dell’opposizione: “Giunta diserta le commissioni”

Genova. Attacco delle opposizioni in Consiglio regionale, dopo che in commissione si è verificata l’assenza dell’assessore di riferimento: “Poltrone vuote e nessuna risposta alle nostre richieste di chiarimenti. Questo è il livello di confronto democratico esistente in Consiglio Regionale e nelle varie Commissioni Regionali”.

A scriverlo, in una nota congiunta, i gruppi consigliari di Partito Democrati, M5s, Lista Sansa e Linea Condivisa: ” Anche stamattina in Commissione abbiamo perso le tracce dell’Assessore Benveduti. Tranne per rari casi questo è un copione che si ripete. Gli stessi uffici tecnici fanno un’enorme fatica ad assicurare la presenza degli Assessori in Commissione – si legge nella nota – La presenza degli Assessori in Commissione non è un vezzo ma è il luogo dove si determina il vero confronto politico sia sui provvedimenti di legge che sulle questioni sollevate dai vari gruppi consiliari, anche su richiesta di associazioni, parti sociali o gruppi di cittadini”.

“È quello che si chiamo confronto democratico e istituzionale su questioni sostanziali in cui è necessaria la presenza del decisore politico. Le decisioni politiche non possono essere assunto dagli esponenti tecnici di un assessorato, per quanto gradita e importante sia la loro presenza. Stamattina si è consumato l’ennesimo fatto: Commissione convocata alle ore 10, l’assessore ha dato disponibilità alle ore 11 ma alle 11.30 non si era ancora presentato. Una situazione che si ripete e che è peggiorata con il tempo, soprattutto dopo la pandemia”.

“In questi ultimi anni quando si parlava di sanità, una delega attribuita fino a poco tempo fa al Presidente Toti, non c’era mai nessuno della Giunta in Commissione. Una situazione che è migliorato solo recentemente, dopo due anni di richieste e pressioni, con l’Assessore Gratarola – prosegue il comunicato stampa – Sicuramente ci sono anche Assessori più presenti che hanno ben chiaro qual è l’obiettivo principale del loro mandato ma altri invece non solo non vengono in Commissione ma anche fissare un appuntamento con loro è quasi impossibile perché spesso arriva una disdetta all’ultimo minuto o viene “bucato” mettendo in difficoltà gli stessi Presidenti e Vice Presidenti di Commissione che non riescono ad evadere gli ordini del giorno”.

“Del resto c’è poco da meravigliarsi – concludono – perché anche in Consiglio Regionale il modus operandi è lo stesso con molti Assessori che in aula sono continuamente di passaggio. Così va il governo di questa regione”