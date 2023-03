Confcommercio, il presidente Sangalli promuove il governo: “Bene tagliare le tasse, ma ripensiamo le città”

Genova. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, oggi a Genova per la consegna dei primi “Maestri del Commercio” ha commentato con parere favorevole la manovra fiscale proposta dal governo, la quale, secondo lui, proverebbe a rilanciare la produttività del paese, ridurre il carico fiscale e contrastare l’elusione fiscale, semplificare gli adempimenti e garantire la certezza del diritto.

“Questa manovra va nella giusta direzione e si sforza di rilanciare la produttività, vede tagliare il carico fiscale e nello stesso tempo combattere l’elusione, semplificare gli adempimenti, ma anche la certezza del diritto – ha dichiarato ai giornalisti – È una manovra anche ambiziosa e quindi impegnativa, ecco perché diciamo che occorre il coinvolgimento delle parti sociali”.

Una risposta della politica attesa dopo gli anni difficili del Covid: “In 10 anni 100mila imprese hanno abbassato le saracinesche, 16mila ambulanti hanno alzato il bancone – ha ricordato – le città rischiano di diventare grigie come il colore delle saracinesche abbassate. Le città devono essere pensate vive, non come strisce d’asfalto, ma pensate per essere vissute dalle persone”.

Sangalli poi è tornato a chiedere al governo di “Prestare particolare attenzione al settore terziario, che rappresenta un valore economico e sociale importante per il paese, contribuendo per più del 70% alla crescita del PIL e all’occupazione“. Sangalli ha evidenziato la necessità di vedere alcune proposte significative portate a compimento, tra cui la riforma fiscale che mira a promuovere la crescita del paese attraverso la riduzione del carico fiscale, il contrasto all’elusione fiscale e la semplificazione degli adempimenti attraverso la certezza del diritto.