‘Comunicazione di tipo terroristico’, Bruzzone (RossoVerdi) presenta art. 55: “Dichiarato inammissibile per questioni di sostanza”

Genova. Non si placano le polemiche scatenate dalle parole dei sindaco Marco Bucci che durante un’intervista relativa alla manifestazione del Ponente cittadino contro l’espansione del porto dello scorso sabato aveva definito “comunicazione di tipo terroristico” un articolo di giornale in cui era stata pubblicata la ‘mappa’ di alcuni interventi proposto per il porto di Pra’.

Questa mattina il consigliere comunale Filippo Bruzzone (Lista RossoVerdi) ha presentato un articolo 55 (una sorta di richiesta di dichiarazioni in aula su temi urgenti e riferiti all’interesse pubblico) per portare la questione in Sala rossa: “Purtroppo però il mio testo è stato considerato inammissibile dalla presidenza del consiglio – sottolinea Bruzzone – nonostante riguardi un fatto preciso e di pubblico interesse. Un giudizio sostanziale spacciato per un vizio di forma“.

Ecco il testo dell’articolo 55 presentato dal consigliere che non sarà portato in aula: “Additare una manifestazione pacifica, alla quale hanno partecipato migliaia di cittadini genovesi e aderito molti comitati del territorio, come “terroristica” solo perché in contrasto con scelte frutto di un’idea vecchia e superata dello sviluppo della Città è il sintomo di una insofferenza di questa Amministrazione verso la libera partecipazione della cittadinanza, un atteggiamento purtroppo già riscontrato in passato nei confronti delle altre manifestazioni di protesta, che negli ultimi anni hanno messo in discussione piani di “sviluppo” incentrati sul profitto di pochi a discapito della qualità della vita di intere delegazioni genovesi. Riteniamo che il Consiglio Comunale debba confrontarsi e prendere posizione circa questo modus operandi non consono ai bisogni di una città complessa e ferita come è Genova in questo momento e stigmatizziamo fortemente le dichiarazioni del Sindaco Bucci”.