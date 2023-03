Commessa in Azerbaijan per la genovese AFRY, incarico per una nuova centrale elettrica a gas

Genova. AFRY, gruppo attivo nella fornitura di servizi di ingegneria, progettazione e consulenza, supporterà l’Azerbaijan nell’efficientamento ed espansione della sua capacità di produzione di energia attraverso la propria sede di Genova, specializzata nel settore dell’energia e dell’industria.

La società di stato Azerenergji OJSC, il maggior produttore di energia elettrica della Repubblica dell’Azerbaijan, ha infatti affidato ad AFRY un incarico di owner’s engineering per la costruzione di una nuova centrale elettrica e l’aumento dell’efficienza dell’esistente Azerbaijan Thermal Power Plant.

La nuova centrale elettrica a gas da 1.280 megawatt sarà costruita all’interno dell’attuale sito Attp di Mingechevir e consisterà in quattro nuove turbine a gas e generatori di vapore a recupero di calore. L’obiettivo del progetto è quello di espandere la capacità di generazione di energia per far fronte alla crescente domanda energetica del paese e di stabilizzarne la rete, nonché di aumentane l’efficienza complessiva. Due delle attuali turbine a vapore saranno modernizzate e collegate alla nuova centrale elettrica, raggiungendo una capacità totale di 1.880 megawatt. Una volta in funzione, la nuova centrale fornirà un approvvigionamento energetico sicuro ed affidabile in tutto l’Azerbaigian che avrà un impatto positivo sul sistema di generazione e trasmissione elettrica del Paese.

AFRY supporterà Azerenerji nella gestione del progetto, nell’esame dei documenti di progettazione e nei test di accettazione al fine di garantire l’aderenza e la conformità del progetto agli standard internazionali durante tutte le fasi di costruzione. Il ruolo di AFRY include anche l’esame delle specifiche dell’EPC Contractor e il monitoraggio della costruzione e della messa in servizio della centrale. AFRY riesaminerà anche l’integrazione del sistema di controllo con la centrale termoelettrica esistente e le due nuove turbine a gas a ciclo combinato.

“AFRY è orgogliosa di supportare Azerenerji in questo ambizioso progetto che mira a sviluppare un sistema energetico stabile nel paese. Siamo lieti di iniziare questa collaborazione e rafforzare i nostri rapporti con Azerenerji. Siamo certi che la nostra duratura esperienza nelle centrali a ciclo combinato porterà valore aggiunto a questo progetto strategico”, afferma Alessio Giuffra, amministratore delegato di AFRY per l’Italia e l’Azerbaijan.

“Considerando la ricca esperienza di AFRY nel settore energetico e in progetti simili, la società è stata scelta come partner per questo importante e strategico progetto. Siamo certi che AFRY contribuirà alla realizzazione di questo progetto con successo e puntualità”, afferma Baba Rzayev, presidente di Azerenerji OJSC.