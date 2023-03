Colpita in testa da una mensola, commessa di un negozio di via Napoli finisce in ospedale

Genova. Una donna di 38 anni è finita in ospedale questo pomeriggio dopo essere stata colpita dalla mensola di uno scaffale all’interno di una nota catena di prodotti per la casa e per la persona.

E’ successo questo pomeriggio in via Napoli.La donna, con un trauma alla testa, è stata portata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale villa Scassi di Sampierdarena per gli accertamenti del caso.

Sul posto è intervenuta la pubblica assistenza Misericordia. Le condizioni della donna fortunatamente non sono gravi.