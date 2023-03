Colombo Volley, tre punti d’oro a Torino sull’ostico campo del Parella

Torino. Una grande partita e tre punti preziosissimi per la Colombo che sbanca il temibile campo del Parella Torino per 3-1 (29-27, 25-23, 16-25, 25-16 i parziali) e risorge da un momento non facile, con grinta e caparbietà. Una forte iniezione di fiducia nella corsa per la salvezza del girone A della Serie B maschile.

Bravissimi i ragazzi guidati da Lorenzo Bottaro e Nando Mancini, seguiti da Paolo Truffa, che a Torino non hanno mai mollato, lottando con la convinzione di potercela fare su un campo dove molte squadre anche delle più accreditate hanno lasciato punti preziosi.

La Colombo parte bene, Bottaro sprona i suoi e nel primo set c’è grande battaglia. Il Parella resta agganciato ai bianconeri che spingono molto. Si arriva al combattuto finale di set, rocambolesco con la Colombo che spreca due palle set poi chiude alla terza occasione dopo aver annullato due opportunità ai torinesi.

Zoratti gioca una partita molto buona in regia e la squadra gira bene. Il ritrovato Conoci, supporta Coser e Tomà, al centro Cai e Menichini fanno faville.

Nel secondo parziale il Parella aggredisce i bianconeri che tengono botta. A metà set il Parella è avanti ma la Colombo rientra nel finale. Rampa gioca molto bene e due difese più un’alzata sono decisive. Con un errore dei padroni di casa la Colombo va 2-0.

Poi due set quasi fotocopia. Nel terzo il Parella reagisce e lascia la Colombo indietro. Rifiatano un po’ Zoratti e compagni, poi nel quarto la pronta reazione. Bottaro è molto bravo a dar fiducia alla squadra e a mantenere la concentrazione alta da parte di tutti. Nel quarto Conoci è l’uomo in più, ma anche Cai e Tomà fanno molto bene. Ottimi gli ingressi di Coppolecchia nel corso del match. Il muro diventa decisivo. Ed ormai è fatta. Per la Colombo sono tre punti importanti, della svolta.