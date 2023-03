Genova. Un mondo algido e devastato, divani e pianoforti immersi nel ghiaccio, un vecchio grammofono abbandonato, una grande tomba su cui Elettra piange il padre, accompagnata dalle Coefore, le portatrici delle libagioni per i defunti.

Si apre così Coefore / Eumenidi, seconda parte dell’Orestea diretta da Davide Livermore, che ha unito il secondo e terzo capitolo della trilogia di Eschilo in un unico spettacolo, in scena al Teatro Ivo Chiesa da domenica 19 a sabato 25 marzo.

Unica trilogia tragica giunta sino a noi nella sua interezza, l’Orestea di Eschilo ruota interamente attorno al concetto di giustizia. Ed è proprio in queste due tragedie che Eschilo descrive un passaggio fondamentale per la nostra civiltà, ovvero il passaggio dalla legge del taglione alla giustizia amministrata dagli uomini attraverso un tribunale.

Sono passati dieci anni dalla morte di Agamennone, assassinato dalla moglie Clitemnestra per vendicare il sacrificio della figlia Ifigenia. Il sangue chiama altro sangue e così il figlio Oreste, che era stato allontanato da bambino dalla reggia, spinto dal dio Apollo torna ad Argo e per vendicare il padre uccide la madre ed Egisto, suo complice nel regicidio. Il matricidio scatena l’ira delle Erinni e Oreste è costretto a fuggire. L’intervento della dea Atena, che istituisce il tribunale dell’Aeropago, interrompe finalmente la catena di sangue e trasforma le Erinni nelle benevole Eumenidi. Ma Eschilo getta subito delle ombre sulla giustizia, evidenziandone i limiti: l’assoluzione del matricida Oreste si deve a un giudice, Atena, e a un avvocato, Apollo, che per la loro stessa natura divina determinano una disparità del giudizio al limite dell’iniquo.

Opera di teatro totale, lo spettacolo di Davide Livermore si avvale di una colonna sonora in costante dialogo con il testo (le musiche originali sono di Andrea Chenna, in parte eseguite dal vivo da Diego Mingolla, Stefania Visalli, Cecilia Bernini, Graziana Palazzo e Silvia Piccollo) e di un cast forte e coeso, in cui spiccano nelle parti principali Giuseppe Sartori, Anna Della Rosa, Laura Marinoni, Stefano Santospago, Gabriele Crisafulli, Gaia Aprea, Giancarlo Judica Cordiglia, Olivia Manescalchi, Maria Grazia Solano, Maria Laila Fernandez, Alice Giroldini, Marcello Gravina, Turi Moricca, Valentina Virando.

Un grande ledwall come un sole ghiacciato domina la scena curata dallo stesso Livermore con Lorenzo Russo Rainaldi e illuminata da Marco De Nardi, evocando ora il fantasma di Agamennone ora flash di tragedie contemporanee in cui la giustizia non ce l’ha fatta, da Ustica al Moby Prince a Falcone e Borsellino. I costumi, ora severi ora scintillanti, firmati da Gianluca Falaschi, rimandano a un’ambientazione anni Quaranta.

Coefore / Eumenidi

di Eschilo | regia Davide Livermore

traduzione Walter Lapini

costumi Gianluca Falaschi | scene Davide Livermore e Lorenzo Russo Rainaldi

disegno luci Marco De Nardi | video design D-Wok

interpreti Laura Marinoni, Giuseppe Sartori, Gabriele Crisafulli, Anna Della Rosa, Gaia Aprea, Stefano Santospago, Giancarlo Judica Cordiglia, Olivia Manescalchi, Maria Grazia Solano,

Maria Laila Fernandez, Alice Giroldini, Marcello Gravina, Turi Moricca, Valentina Virando, Sax Nicosia (in voce e video)

e con Nicoletta Cifariello, Lorenzo Crovo, Bianca Mei, Davide Niccolini, Lorenzo Scarpino

cantanti Cecilia Bernini, Graziana Palazzo, Silvia Piccollo

musicisti Diego Mingolla, Stefania Visalli | musiche originali Andrea Chenna

produzione Teatro Nazionale di Genova INDA – Istituto Nazionale Dramma Antico

Gli spettacoli dell’Orestea sono prodotti dal Teatro Nazionale di Genova con l’INDA – Istituto per il Dramma Antico.

Si ringrazia per il sostegno Fincantieri.

Biglietti da 13 a 30 euro. Inizio spettacoli: martedì, mercoledì e venerdì ore 20.30, giovedì ore 19.30. Nelle giornate del 19 e del 25 marzo è prevista la Maratona Orestea con Agamennone alle ore 16.30 e Coefore / Eumenidi alle ore 19. Biglietto unico per la maratona 40 euro.

Allo spettacolo è legato l’incontro Orestea: la conquista della giustizia, che avrà luogo lunedì 20 marzo nel foyer del Teatro Ivo Chiesa alle ore 15. Davide Livermore dialoga con Elisabetta Vidali, Presidente della Corte d’Appello di Genova e Walter Lapini, Professore di Letteratura Greca all’Università di Genova. Coordina Andrea Porcheddu. Ingresso libero su prenotazione.

Info teatronazionalegenova.it